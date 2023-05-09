Йорданія завдала удару по пов'язаному з Іраном заводу з виробництва наркотиків на півдні Сирії

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Як повідомляється, одного удару було завдано по закинутому об'єкту з виробництва наркотиків у південній сирійській провінції Дераа, пов'язаному з підтримуваним Іраном ліванським угрупованням "Хезболла", яке є союзником сирійського уряду.

Ще один удар по селі Шааб у сусідній провінції Свейда поблизу кордону з Йорданією вбив сирійського наркобарона Марі аль-Рамтана та його родину, коли вони були вдома.

"І будинок Рамтана, і об’єкт залишилися в руїнах", — сказав Раян Маруф, сирійський дослідник, який стежить за торгівлею наркотиками.

За словами Маруфа, фабрика з виробництва наркотиків у місті Дераа була місцем зустрічі контрабандистів, оплачуваних "Хезболлою".

Зазначається, що Рамтан, великий торговець наркотиками на півдні Сирії, завербував сотні бедуїнів-перевізників, які поповнили ряди пов'язаних з Іраном ополченців, що панують на півдні Сирії.

За останні роки суди Йорданії кілька разів заочно засуджували його до смертної кари за торгівлю наркотиками.

Джерело підкреслює, що дві регіональні розвідки підтвердили, що йорданські військові літаки вразили дві цілі в Сирії. Натомість, Міністр закордонних справ Йорданії Айман Сафаді відмовився підтвердити, що його країна завдала удару по об'єктах.

"Коли ми робимо будь-які кроки для захисту нашої національної безпеки або протистояння будь-якій загрозі, ми оголошуватимемо про це в потрібний час", - сказав він.

Уряд президента Сирії Башара Асада заперечує свою причетність до виробництва та контрабанди наркотиків. Іран вважає ці звинувачення частиною західних змов проти країни.

"Хезболла" також заперечує свою причетність до торгівлі наркотиками і каже, що звинувачення Йорданії повторюють кампанію Вашингтона з підриву впливу Ірану в регіоні.

Йорданські офіційні особи кажуть, що їхнє занепокоєння з приводу зростання контрабанди наркотиків було піднято в останні місяці на зустрічах безпеки з сирійською владою, де вони отримали обіцянки, але не помітили реальних спроб придушити торгівлю.

Нагадаємо

Ліга арабських держав проголосувала за відновлення членства Сирії.