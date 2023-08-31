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Вероятно, готовится манипулятивный "вброс" о закупке гаубиц в одной из стран ЕС: в Минобороны сделали заявление

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 августа. УНН. Ряд украинских СМИ, независимо друг от друга, сообщили Минобороны о предложениях по обнародованию информации, имеющей признаки спланированной кампании с целью дискредитации работы ведомства и ВСУ. Речь идет о якобы закупке гаубиц в одной из стран-партнеров ЕС. В ведомстве отмечают, что информация носит манипулятивный характер, передает УНН.

Цитата

"Ряд редакций украинских СМИ, независимо друг от друга, сообщили Министерству обороны о предложениях по обнародованию на их медиа-площадках информации, имеющей признаки спланированной кампании с целью дискредитации работы ведомства и ВСУ.

Суть текстов, поступивших в редакции – идентична.

На этот раз в тексте, который предлагают редакциям, речь идет о якобы закупке гаубиц в одной из стран-партнеров ЕС.

Подчеркиваем – информация, предлагаемая к распространению, подается искаженно и носит манипулятивный характер", - говорится в заявлении Минобороны.

Добавим

В Минобороны призвали все СМИ, к которым так же поступило аналогичное предложение по размещению, прежде чем использовать подобные “материалы” на страницах изданий обратиться в ведомство за официальным комментарием.

"Так же в случае, если в будущем в редакции будут обращаться с подобными предложениями, призываем проверять поданную информацию, обратившись к официальным источникам - Министерству обороны Украины или Генеральному штабу ВСУ.

Распространение недостоверной и/или искаженной информации о деятельности МОУ и ВСУ вредят обороноспособности страны и поддержке со стороны стран-партнеров.

В свою очередь гарантируем исчерпывающий ответ письменно или в виде комментария уполномоченных лиц", - резюмировали в ведомстве.

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