Вероятно, готовится манипулятивный "вброс" о закупке гаубиц в одной из стран ЕС: в Минобороны сделали заявление
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Ряд украинских СМИ, независимо друг от друга, сообщили Минобороны о предложениях по обнародованию информации, имеющей признаки спланированной кампании с целью дискредитации работы ведомства и ВСУ. Речь идет о якобы закупке гаубиц в одной из стран-партнеров ЕС. В ведомстве отмечают, что информация носит манипулятивный характер, передает УНН.
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"Ряд редакций украинских СМИ, независимо друг от друга, сообщили Министерству обороны о предложениях по обнародованию на их медиа-площадках информации, имеющей признаки спланированной кампании с целью дискредитации работы ведомства и ВСУ.
Суть текстов, поступивших в редакции – идентична.
На этот раз в тексте, который предлагают редакциям, речь идет о якобы закупке гаубиц в одной из стран-партнеров ЕС.
Подчеркиваем – информация, предлагаемая к распространению, подается искаженно и носит манипулятивный характер", - говорится в заявлении Минобороны.
Добавим
В Минобороны призвали все СМИ, к которым так же поступило аналогичное предложение по размещению, прежде чем использовать подобные “материалы” на страницах изданий обратиться в ведомство за официальным комментарием.
"Так же в случае, если в будущем в редакции будут обращаться с подобными предложениями, призываем проверять поданную информацию, обратившись к официальным источникам - Министерству обороны Украины или Генеральному штабу ВСУ.
Распространение недостоверной и/или искаженной информации о деятельности МОУ и ВСУ вредят обороноспособности страны и поддержке со стороны стран-партнеров.
В свою очередь гарантируем исчерпывающий ответ письменно или в виде комментария уполномоченных лиц", - резюмировали в ведомстве.