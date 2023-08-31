Ймовірно, готується маніпулятивний "вкид" про закупівлю гаубиць в одній з країн ЄС: у Міноборони зробили заяву
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Низка українських ЗМІ, незалежно одна від одної, повідомили Міноборони про пропозиції щодо оприлюднення інформації, що має ознаки спланованої кампанії з метою дискредитації роботи відомства та ЗСУ. Йдеться про начебто закупівлю гаубиць в одній з країн-партнерів ЄС. У відомстві наголошують, що інформація носить маніпулятивний характер, передає УНН.
Цитата
"Низка редакцій українських ЗМІ, незалежно одна від одної, повідомили Міністерству оборони про пропозиції щодо оприлюднення на їхніх медіа-майданчиках інформації, що має ознаки спланованої кампанії з метою дискредитації роботи відомства та ЗСУ.
Суть текстів, що надійшли до редакцій – ідентична.
Цього разу в тексті, який пропонують редакціям, йдеться про начебто закупівлю гаубиць в одній з країн-партнерів ЄС.
Наголошуємо – інформація, що пропонується до поширення, подається викривлено і носить маніпулятивний характер", - йдеться у заяві Міноборони.
Додамо
У Міноборони закликали всі ЗМІ, до яких так само надійшла аналогічна пропозиція щодо розміщення, перш ніж використовувати подібні “матеріали” на шпальтах видань звернутися до відомства за офіційним коментарем.
"Так само у разі, якщо в майбутньому до редакцій звертатимуться з подібними пропозиціями, закликаємо перевіряти подану інформацію, звернувшись до офіційних джерел - Міністерства оборони України або Генерального штабу ЗСУ.
Розповсюдження недостовірної та/або викривленої інформації щодо діяльності МОУ та ЗСУ шкодять обороноздатності країни та підтримці з боку країн-партнерів.
У свою чергу гарантуємо вичерпну відповідь письмово або у вигляді коментаря уповноважених осіб", - резюмували у відомстві.