Ездил выступать в рф после начала полномасштабной войны: украинского фигуриста Петренко лишили стипендии Президента

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«Президент Украины Владимир Зеленский лишил стипендии украинского фигуриста, чемпиона XVI зимних Олимпийских игр по фигурному катанию на коньках Виктора Петренко. Глава государства подписал соответствующий указ №567/2022», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в июле текущего года спортсмен выступил на ледовом шоу «Аленький цветочек» в Сочи, несмотря на развязанную российской федерацией жестокую войну против Украины. Его поступок был осужден Национальным олимпийским комитетом и Украинской федерацией фигурного катания (УФФК).

Кроме того, Виктор Петренко прекратил участие в учебно-тренировочном процессе, подготовке спортсменов для национальных сборных команд по олимпийским видам спорта и деятельности по развитию общественного физкультурно-спортивного движения.

«Учитывая указанное, УФФК внесла в Министерство молодежи и спорта представление о лишении его государственной стипендии. В соответствии с пунктом 9 Положения о государственных стипендиях чемпионам и призерам Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских игр от 18 августа 2004 года, Виктор Петренко лишен государственной стипендии, назначенной ему указом Главы государства № 456/2022 от 28 июня 2022 г. указывается в уведомлении.

Дополнение

Бывшему украинскому телеведущему Коту сообщили о подозрении в госизмене.