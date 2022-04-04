Им нужно увидеть, во что превращаются заигрывания с россией: Зеленский о предложении Меркель приехать в Бучу

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“Я думаю, что она (Ангела Меркель - ред.) мой сигнал прекрасно услышала. И не только она. Я обращался к ней и к лидерам Европы, и к господину Саркози (бывший президент Франции – ред.), которые, принимая решения, были под влиянием и российской федерации и еще некоторых других лидеров, когда принимали решения по поводу Украины. Мы знаем, что большая часть европейских государств и членов НАТО поддерживали Украину, как члена Альянса тогда еще, в Бухаресте. И мы прекрасно знаем, что Ангела Меркель была среди лидеров, от которых зависело решение: быть ли Украине членом НАТО”, – заявил Зеленский.

Детали

Он отметил, что все происходящее на политической арене в отношении вступления Украины в НАТО еще до войны, есть ни что иное, как заигрывания с россией.

“Я считаю, что то, что происходит – это игры в поддавки перед российской федерацией, дать возможность им укрепиться, и дать им почувствовать, что они влияют на мнение многих европейских стран. Я считаю, что им нужно приехать и посмотреть, во что превращаются заигрывания с россией”, – добавил Президент.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в воскресенье раскритиковал западных политиков из-за отказа Украине в членстве в НАТО на саммите в Бухаресте 2008 года.

Глава государства пригласил Ангелу Меркель и бывшего президента Франции Николя Саркози посетить Бучу и увидеть, к чему за 14 лет привела политика уступок россии.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель ответила Зеленскому. Она настаивает на правильности своего решения о не принятии Украини в НАТО в 2008 году, несмотря на критику со стороны Президента Украины.