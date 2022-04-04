Їм треба побачити, на що перетворюються загравання із росією: Зеленський про пропозицію Меркель приїхати до Бучі

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“Я думаю, що вона (Ангела Меркель - ред.) мій сигнал прекрасно почула. І не тільки вона. Я звертався до неї і до лідерів Європи, і до пана Саркозі (колишній президент Франції - ред.), які, приймаючи рішення, були під впливом і російської федерації і ще деяких інших лідерів, коли приймали рішення з приводу України. Ми знаємо, що велика частина європейських держав і членів НАТО підтримували Україну, як члена Альянсу тоді ще, в Бухаресті. І ми прекрасно знаємо, що Ангела Меркель була серед лідерів, від яких залежало рішення: чи бути Україні членом НАТО", - заявив Зеленський.

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Він зазначив, що все, що відбувається на політичній арені щодо вступу України в НАТО ще до війни, є ні що інше, як загравання із росією.

“Я вважаю, що те, що відбувається - це ігри в піддавки перед російською федерацією, дати можливість їм зміцнитися, і дати їм відчути, що вони впливають на думку багатьох європейських країн. Я вважаю, що їм потрібно приїхати і подивитися, на що перетворюються загравання з росією", - додав Президент.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні в неділю розкритикував західних політиків через відмову Україні в членстві в НАТО на саміті в Бухаресті 2008 року.

Глава держави запросив Ангелу Меркель і колишнього президента Франції Ніколя Саркозі відвідати Бучу і побачити, до чого за 14 років привела політика поступок росії.

Колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель відповіла Зеленському. Вона наполягає на правильності свого рішення про не прийняття України в НАТО в 2008 році, незважаючи на критику з боку Президента України.