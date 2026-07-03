Ездить можно будет только с 16 лет и в шлеме - во Львове ужесточают правила использования электросамокатов

Минимальный возраст пользователей — 16 лет, обязательное использование защитных шлемов, ограничение скорости до 15 км/ч на аварийно опасных участках и упорядочение парковки: такие изменения по использованию электросамокатов согласовали во Львове. Решение поддержали сегодня на заседании исполкома Львовского горсовета, передает УНН.

Детали

Как сообщили во Львовском городском совете, решение является важным шагом к комплексному урегулированию пользования прокатными электросамокатами. Для реализации части нововведений операторы проката должны в ближайшее время внедрить соответствующие технические решения, а отдельные требования еще требуют внесения изменений в Правила благоустройства, которые должна утвердить сессия городского совета.

Необходимость дополнительных мер безопасности обусловлена ростом количества травм, связанных с использованием электросамокатов, в частности среди детей.

Только за июнь во львовские больницы госпитализировали 37 детей, которые травмировались во время катания на электросамокатах. За последние три месяца таких случаев уже более 100. К сожалению, нейротравмы — это травмы, которые остаются на всю жизнь. В прошлом году было проведено две трансплантации от детей-доноров, погибших во время езды на электросамокатах. Поэтому это решение крайне необходимо. Мы как город должны показывать пример, конечно, в координации с центральными органами власти. Мы не можем оставаться в стороне, когда ежедневно получаем статистику травмированных детей — подчеркнул городской голова Львова Андрей Садовый.

Решение предусматривает следующие основные изменения:

1. Минимальный возраст пользователей — от 16 лет.

Для всех пользователей электросамокатов предлагают ввести возрастное ограничение — от 16 лет. Для прокатных электросамокатов операторы должны обеспечить верификацию возраста через мобильные приложения, чтобы пользоваться ими могли только лица, достигшие этого возраста.

2. Обязательное использование защитных шлемов.

Для всех пользователей электросамокатов независимо от возраста планируют ввести обязательное использование защитных шлемов. Соответствующие требования должны быть закреплены изменениями в Правила благоустройства Львовской городской территориальной общины.

3. Контроль скорости.

Департамент городской мобильности и уличной инфраструктуры совместно с патрульной полицией определит аварийно опасные участки, где есть потенциальные риски травмирования пользователей электросамокатов и других участников дорожного движения. Перечень таких участков будут обнародовать.

Для прокатных электросамокатов на этих участках операторы должны программно ограничить максимальную скорость до 15 км/ч, как это уже действует на отдельных локациях города. В то же время для пользователей прежде всего частных электросамокатов планируется устанавливать экспериментальные дорожные знаки, которые будут информировать о соответствующих ограничениях. Также предлагают ввести экспериментальные информационные таблички, предупреждающие об опасных участках и дополнительных требованиях для пользователей средств микромобильности. Однако сначала знаки и таблички еще должна согласовать патрульная полиция. Решение об их установке рассмотрит городская комиссия по безопасности дорожного движения.

4. Упорядочение парковки.

С 1 июля в историческом центре Львова и на прилегающих территориях (1–3 зоны парковки) оставлять прокатные электросамокаты можно только в специально определенных местах, которые отображаются в мобильных приложениях сервисов проката. Это места, не препятствующие движению пешеходов, в том числе маломобильных групп населения. В дальнейшем перечень таких мест будут корректировать и расширять.

По всем направлениям — возрастным ограничениям, использованию защитных шлемов, контролю скорости и упорядочению парковки — мы совместно с патрульной полицией и Муниципальной стражей будем проводить рейды, реагировать на нарушения в рамках действующего законодательства и проводить информационно-разъяснительную работу, чтобы повышать культуру пользования электросамокатами — отметил директор департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры ЛГС Олег Забарило.

Кроме того, департамент дополнительно обратится в Кабинет Министров Украины по нормативному урегулированию использования электросамокатов, в частности, введению ответственности за несоблюдение требований по использованию защитных шлемов.

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