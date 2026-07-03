Ездить можно будет только с 16 лет и в шлеме - во Львове ужесточают правила использования электросамокатов

$44.800.0351.080.10
ukenru
Эксклюзив
15:00 • 1650 просмотра
россия стремится подорвать единство Запада - политолог оценил возможную агрессию против Польши
Эксклюзив
12:42 • 13765 просмотра
Криминальное давление на авиакомпании: Украина может остаться без стратегической отрасли
12:19 • 16529 просмотра
Атака рф на Киев 2 июля - горожане устроили мемориал погибшимPhoto
10:57 • 17757 просмотра
На круизном лайнере Ruby Princess произошла вспышка норовируса - заболели более 120 человек
Эксклюзив
3 июля, 08:47 • 34862 просмотра
Как украинских врачей учат реагировать на угрозы воздушных ударов и что следует помнить пациентам
3 июля, 07:10 • 31632 просмотра
ВАКС начал рассмотрение меры пресечения для нардепа ТищенкоPhotoVideo
3 июля, 07:01 • 28380 просмотра
Атака рф на Киев 2 июля: следствие установило непосредственную ответственность начальника генштаба рф герасимова
3 июля, 04:36 • 28456 просмотра
Число погибших в результате атаки РФ на Киев возросло до 30 человекPhoto
2 июля, 23:44 • 35746 просмотра
Главы МИД Украины и Польши встретятся в Варшаве на фоне напряженности - СМИ
2 июля, 16:41 • 41359 просмотра
Федоров призвал почти 40 стран-партнеров незамедлительно передать Украине ракеты Patriot
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+25°
2м/с
90%
745мм
Популярные новости
В Польше раскритиковали решение Украины о создании Национального пантеона3 июля, 07:31 • 21625 просмотра
Во Львове задержали российского "крота" за попытку диверсии на оборонном предприятииPhoto3 июля, 09:24 • 11224 просмотра
История и самые распространенные блюда турецкой кухни Photo10:49 • 25165 просмотра
Киев и область перевели на экстренные отключения света11:05 • 15852 просмотра
Китайскую чайную сеть обязали выплатить Louis Vuitton $1,5 млн из-за логотипа12:00 • 8312 просмотра
публикации
Криминальное давление на авиакомпании: Украина может остаться без стратегической отрасли
Эксклюзив
12:42 • 13770 просмотра
История и самые распространенные блюда турецкой кухни Photo10:49 • 25216 просмотра
Как украинских врачей учат реагировать на угрозы воздушных ударов и что следует помнить пациентам
Эксклюзив
3 июля, 08:47 • 34865 просмотра
Как правильно хранить продукты и запасы дома в жару без света и водыPhoto2 июля, 14:59 • 47491 просмотра
Самые интересные локации в Черкассах для короткой поездкиPhoto2 июля, 11:29 • 56393 просмотра
Актуальные люди
Али Хаменеи
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Актуальные места
Соединённые Штаты
Иран
Парагвай
Мексика
Канада
Реклама
УНН Lite
Китайскую чайную сеть обязали выплатить Louis Vuitton $1,5 млн из-за логотипа12:00 • 8342 просмотра
Tinder сообщил о резком росте количества мэтчей во время ЧМ-20262 июля, 09:40 • 43020 просмотра
Осака поразила публику Уимблдона кимоно, вдохновленным фильмом "Убить Билла"Video30 июня, 07:59 • 87817 просмотра
Джастин Бибер неожиданно появился на драфте НХЛ и объявил первый выбор "Торонто"28 июня, 12:34 • 120701 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси могут пожениться уже в начале июля - что известно о возможной свадьбе27 июня, 12:51 • 133104 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

Ездить можно будет только с 16 лет и в шлеме - во Львове ужесточают правила использования электросамокатов

Киев • УНН

 • 846 просмотра

Львовский исполком утвердил изменения по электросамокатам: возраст от 16 лет, обязательные шлемы и ограничение скорости до 15 км/ч на опасных участках. Решение принято из-за роста травм среди детей, в частности более 100 случаев за три месяца.

Ездить можно будет только с 16 лет и в шлеме - во Львове ужесточают правила использования электросамокатов

Минимальный возраст пользователей — 16 лет, обязательное использование защитных шлемов, ограничение скорости до 15 км/ч на аварийно опасных участках и упорядочение парковки: такие изменения по использованию электросамокатов согласовали во Львове. Решение поддержали сегодня на заседании исполкома Львовского горсовета, передает УНН.

Детали

Как сообщили во Львовском городском совете, решение является важным шагом к комплексному урегулированию пользования прокатными электросамокатами. Для реализации части нововведений операторы проката должны в ближайшее время внедрить соответствующие технические решения, а отдельные требования еще требуют внесения изменений в Правила благоустройства, которые должна утвердить сессия городского совета.

Необходимость дополнительных мер безопасности обусловлена ростом количества травм, связанных с использованием электросамокатов, в частности среди детей.

Только за июнь во львовские больницы госпитализировали 37 детей, которые травмировались во время катания на электросамокатах. За последние три месяца таких случаев уже более 100. К сожалению, нейротравмы — это травмы, которые остаются на всю жизнь. В прошлом году было проведено две трансплантации от детей-доноров, погибших во время езды на электросамокатах. Поэтому это решение крайне необходимо. Мы как город должны показывать пример, конечно, в координации с центральными органами власти. Мы не можем оставаться в стороне, когда ежедневно получаем статистику травмированных детей 

— подчеркнул городской голова Львова Андрей Садовый.

Решение предусматривает следующие основные изменения:

1. Минимальный возраст пользователей — от 16 лет.

Для всех пользователей электросамокатов предлагают ввести возрастное ограничение — от 16 лет. Для прокатных электросамокатов операторы должны обеспечить верификацию возраста через мобильные приложения, чтобы пользоваться ими могли только лица, достигшие этого возраста.

2. Обязательное использование защитных шлемов.

Для всех пользователей электросамокатов независимо от возраста планируют ввести обязательное использование защитных шлемов. Соответствующие требования должны быть закреплены изменениями в Правила благоустройства Львовской городской территориальной общины.

3. Контроль скорости.

Департамент городской мобильности и уличной инфраструктуры совместно с патрульной полицией определит аварийно опасные участки, где есть потенциальные риски травмирования пользователей электросамокатов и других участников дорожного движения. Перечень таких участков будут обнародовать.

Для прокатных электросамокатов на этих участках операторы должны программно ограничить максимальную скорость до 15 км/ч, как это уже действует на отдельных локациях города. В то же время для пользователей прежде всего частных электросамокатов планируется устанавливать экспериментальные дорожные знаки, которые будут информировать о соответствующих ограничениях. Также предлагают ввести экспериментальные информационные таблички, предупреждающие об опасных участках и дополнительных требованиях для пользователей средств микромобильности. Однако сначала знаки и таблички еще должна согласовать патрульная полиция. Решение об их установке рассмотрит городская комиссия по безопасности дорожного движения.

4. Упорядочение парковки.

С 1 июля в историческом центре Львова и на прилегающих территориях (1–3 зоны парковки) оставлять прокатные электросамокаты можно только в специально определенных местах, которые отображаются в мобильных приложениях сервисов проката. Это места, не препятствующие движению пешеходов, в том числе маломобильных групп населения. В дальнейшем перечень таких мест будут корректировать и расширять.

По всем направлениям — возрастным ограничениям, использованию защитных шлемов, контролю скорости и упорядочению парковки — мы совместно с патрульной полицией и Муниципальной стражей будем проводить рейды, реагировать на нарушения в рамках действующего законодательства и проводить информационно-разъяснительную работу, чтобы повышать культуру пользования электросамокатами 

— отметил директор департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры ЛГС Олег Забарило.

Кроме того, департамент дополнительно обратится в Кабинет Министров Украины по нормативному урегулированию использования электросамокатов, в частности, введению ответственности за несоблюдение требований по использованию защитных шлемов.

Новые правила и штрафы для электросамокатов - в Раде поддержали законопроект11.06.26, 18:51 • 3476 просмотров

Антонина Туманова

Общество