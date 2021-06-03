Евросоюз осудил Россию за распространение фальшивых нарративов о Революции Достоинства

Детали

Отмечается, что страны ЕС, США, Великобритания, Северная Македония, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, Черногория и Албания, а также Республика Молдова, Украина и Грузия призвали Россию прекратить агрессию, незаконную паспортизацию в ОРДЛО, а также нарушение прав человека в Крыму.

Россия провела в ООН неформальную встречу по формуле Аррии, в ходе которой выдвинула свои нарративы о событиях Революции Достоинства и других событиях, связанных с военным конфликтом.

“Российская Федерация провела сегодня в ООН неформальную встречу по формуле Аррии, чтобы снова продвинуть ложный рассказ об Украине и событиях, произошедших в 2014 году. Мы сожалеем об этой преднамеренной попытке отвлечь внимание международного сообщества от усилий России по дестабилизации с 2014 года”, — говорится в сообщении.

Авторы заявления отмечают, что после семи лет военного конфликта на Донбассе, спровоцированного Россией, ситуация с безопасностью на востоке Украины “продолжает оставаться тяжелым бременем для украинского гражданского населения, проживающего в Донецке и Луганске по обе стороны линии соприкосновения”.

В заявлении называют более 13 тысяч погибших во время вооруженного конфликта на Донбассе. Также сообщается о более 30 тысяч, получивших ранения, а также о 3,4 млн человек, которые нуждаются в гуманитарной помощи. В ООН напомнили о том, что более 1,5 миллиона украинцев являются внутренне перемещенными лицами.

Кроме того, авторы отмечают, что несмотря на усилия нормандского формата, Трехсторонней контактной группы ОБСЕ и ее Специальной мониторинговой миссии, признаков прогресса не наблюдается.

В заявлении указывают, что выдача паспортов РФ для граждан Украины “противоречит духу и целям Минских соглашений и является очередным посягательством на суверенитет Украины со стороны России”.

Евросоюз заявил о неизменной позиции и поддержки в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и также вновь призвал Российскую Федерацию немедленно прекратить разжигание конфликта, оказание финансовой и военной поддержки вооруженным группировкам.

В ЕС призвали начать вести “конструктивный диалог в нормандском формате и Трехсторонней контактной группе с целью обеспечения полного выполнения Минских соглашений и мирного урегулирования конфликта”.

Напомним

В отчете о ситуации с соблюдением прав человека в Украине от ММПЧУ сообщается, что российские силовики жестоко пытают содержащихся под стражей крымских политзаключенных.



Кроме того, в отчете говорится, что на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, “власть” самопровозглашенных республик грозит сокращением зарплат гражданам, которые отказываются получать гражданство Российской Федерации.



Начиная с февраля этого года, на Донбассе увеличились потери среди гражданских лиц. Погибло 12 гражданских и 25 были ранены, что на 270% больше предыдущего отчетного периода.