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Євросоюз засудив Росію за поширення фальшивих наративів про Революцію Гідності

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 червня. УНН. Країни Європейського Союзу засудили Росію за спроби поширити помилковий наратив в ООН про Революції Гідності, і наслідки агресії РФ на Донбасі. Про це йдеться в опублікованій заяві делегацій країн Євросоюзу в ООН, передає УНН.

Євросоюз засудив Росію за поширення фальшивих наративів про Революцію Гідності

Деталі

Відзначається, що країни ЄС, США, Велика Британія, Північна Македонія, Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія, Чорногорія та Албанія, а також Республіка Молдова, Україна і Грузія закликали Росію припинити агресію, незаконну паспортизацію в ОРДЛО, а також порушення прав людини в Криму.

Росія провела в ООН неформальну зустріч за формулою Аррії, в ході якої висунула свої наративи про події Революції Гідності та інших подіях, пов’язаних з військовим конфліктом.

“Російська Федерація провела сьогодні в ООН неформальну зустріч за формулою Аррії, щоб знову просунути помилкову розповідь про Україну і події, що сталися в 2014 році. Ми шкодуємо про цю навмисну спробу відвернути увагу міжнародного співтовариства від зусиль Росії щодо дестабілізації з 2014 року”, — йдеться в повідомленні.

Автори заяви зазначають, що після семи років військового конфлікту на Донбасі, спровокованого Росією, ситуація з безпекою на сході України “продовжує залишатися важким тягарем для українського цивільного населення, що проживає в Донецьку і Луганську по обидва боки лінії зіткнення”.

У заяві називають понад 13 тисяч загиблих під час збройного конфлікту на Донбасі. Також повідомляється про більш 30 тисяч поранених, а також про 3,4 млн осіб, які потребують гуманітарної допомоги. В ООН нагадали про те, що понад 1,5 мільйона українців є внутрішньо переміщеними особами.

Крім того, автори зазначають, що незважаючи на зусилля нормандського формату, Тристоронньої контактної групи ОБСЄ і її Спеціальної моніторингової місії, ознак прогресу не спостерігається.

У заяві вказують, що видача паспортів РФ для громадян України “суперечить духу і цілям Мінських угод і є черговим посяганням на суверенітет України з боку Росії”.

Євросоюз заявив про незмінну позицію і підтримку щодо суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів і також знову закликав Російську Федерацію негайно припинити розпалювання конфлікту, надання фінансової і військової підтримки збройним угрупованням.

В ЄС закликали почати вести “конструктивний діалог в нормандському форматі і Тристоронньої контактній групі з метою забезпечення повного виконання Мінських угод і мирного врегулювання конфлікту”.

Нагадаємо

У звіті про ситуацію з дотриманням прав людини в Україні від ММПЛУ повідомляється, що російські силовики жорстоко катують які утримуються під вартою кримських політв’язнів.

Крім того, в звіті говориться, що на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, “влада” самопроголошених республік погрожує скороченням зарплат громадянам, які відмовляються отримувати громадянство Російської Федерації.

Починаючи з лютого цього року, на Донбасі збільшилися втрати серед цивільних осіб. Загинуло 12 цивільних і 25 були поранені, що на 270% більше попереднього звітного періоду.

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