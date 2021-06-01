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Російські силовики жорстоко катують утримуваних під вартою кримських політв'язнів - ООН

Київ • УНН

 • 15608 перегляди

КИЇВ. 1 червня. УНН. Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні продовжує отримувати твердження про катування співробітниками правоохоронних органів Російської Федерації арештованих у Криму осіб, які перебувають під їхньою вартою. Про це йдеться у звіті щодо ситуації з дотриманням прав людини в Україні від ММПЛУ, передає УНН.

Російські силовики жорстоко катують утримуваних під вартою кримських політв'язнів - ООН

Деталі

У звіті зазначається про катування позаштатного журналіста “Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода” Владислава Єсипенка, який був затриманий Федеральною службою безпеки 10 березня в Криму, в районі села Перевальне разом з мешканкою Алушти Єлизаветою Павленко. У машині Єсипенка, стверджували російські правоохоронці, під час огляду знайшли саморобний вибуховий пристрій.

Згідно з інформацією моніторингової місії ООН, співробітники ФСБ катували його електричним струмом і піддавали побиттям і сексуальному насильству як методу катування у підвалі невстановленої будівлі, щоб примусити зізнатися у співпраці з українськими спецслужбами.

Цитата

“Співробітники ФСБ запросили знімальну групу російського державного телебачення, щоб записати його змушене зізнання для публічної трансляції. ФСБ також відмовляла потерпілому в доступі до приватних адвокатів протягом 28 днів після затримання”, - йдеться у звіті.

Додамо

У звіті також повідомляється про обмеження свободи думок і вираження поглядів органами влади Російської Федерації в Криму.

“20 квітня 2021 року суд у Криму оштрафував Бекіра Мамутова, головного редактора кримськотатарської газети “Кірім” і члена Меджлісу, через публікацію в його газеті доповіді Генерального секретаря ООН 2020 року про ситуацію в галузі прав людини у Криму. На думку чиновників Роскомнадзору, пан Мамутов порушив Кодекс Російської Федерації про адміністративні правопорушення тим, що згадав у публікації “Меджліс” без примітки, що його діяльність заборонена в Російській Федерації”, - повідомляється у звіті.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ФСБ РФ катує затриманих в окупованому Криму - доповідь ООН

Реакції російської сторони на дані моніторингу місії ООН по ситуації в Україні поки немає.

Нагадаємо

Підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя в п’ятницю, 30 квітня, продовжив на 2 місяці арешт фрілансеру Владиславу Єсипенку.

Раніше повідомлялося, що експертиза не знайшла відбитків пальців арештованого в Криму Єсипенка на “вилученій” у нього гранаті.

Підконтрольний Росії Верховний суд Криму в середу, 26 травня, відхилив апеляцію на продовження арешту Єсипенка. Таким чином, він залишиться під арештом в СІЗО як мінімум до 11 липня 2021 року.

27 травня адвокатів журналіста Владислава Єсипенка повідомили про закінчення слідчих дій у справі.

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