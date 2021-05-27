У Криму повідомили про закінчення слідчих дій у справі журналіста Єсипенка - дружина

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За її словами, на понеділок, 31 травня, призначено ознайомлення з матеріалами справи. Далі російський слідчий Віталій Власов направить матеріали в прокуратуру для затвердження.

Не пізніше ніж через два тижні після цього має відбутися судове засідання по винесенню вироку Владиславу Єсипенку, повідомила його дружина.

Як повідомлялося раніше, підконтрольний Росії Верховний суд Криму в середу, 26 травня, відхилив апеляцію на продовження арешту Єсипенко. Таким чином, він залишиться під арештом в СІЗО як мінімум до 11 липня 2021 року.

Нагадаємо

Підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя в п’ятницю, 30 квітня, продовжив на 2 місяці арешт фрілансеру Владиславу Єсипенку.

Раніше повідомлялося, що експертиза не знайшла відбитків пальців арештованого в Криму Єсипенка на “вилученій” у нього гранаті.

Дружина журналіста Катерина Єсипенко повідомила, що Владиславу Єсипенку інкримінують ще одну статтю обвинувачення.

3 травня, в День свободи преси, дружина заарештованого в Криму Єсипенка заявила, що її чоловіка змусили дати свідчення під тортурами.