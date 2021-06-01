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Российские силовики жестоко пытают содержащихся под стражей крымских политзаключенных - ООН

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 июня. УНН. Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине продолжает получать утверждения о пытках сотрудниками правоохранительных органов Российской Федерации арестованных в Крыму лиц, находящихся под их стражей. Об этом говорится в отчете о ситуации с соблюдением прав человека в Украине от ММПЧУ, передает УНН.

Российские силовики жестоко пытают содержащихся под стражей крымских политзаключенных - ООН

Детали

В отчете отмечается о пытках внештатного журналиста "Радио Свободная Европа / Радио Свобода" Владислава Есипенко, который был задержан Федеральной службой безопасности 10 марта в Крыму, в районе села Перевальное вместе с жительницей Алушты Елизаветой Павленко. В машине Есипенко, утверждали российские правоохранители, при осмотре нашли самодельное взрывное устройство.

Согласно информации мониторинговой миссии ООН, сотрудники ФСБ пытали его электрическим током и подвергали избиениям и сексуальному насилию как методу пытки в подвале неустановленного здания, чтобы заставить признаться в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.

Цитата

"Сотрудники ФСБ пригласили съемочную группу российского государственного телевидения, чтобы записать его вынужденное признание для публичной трансляции. ФСБ также отказывала потерпевшему в доступе к частным адвокатам в течение 28 дней после задержания", - говорится в отчете.

Добавим

В отчете также сообщается об ограничении свободы мнений и выражения органами власти Российской Федерации в Крыму.

"20 апреля 2021 года суд в Крыму оштрафовал Бекира Мамутова, главного редактора крымскотатарской газеты "Кирим" и члена Меджлиса, из-за публикации в его газете доклада Генерального секретаря ООН 2020 года о ситуации в области прав человека в Крыму. По мнению чиновников Роскомнадзора, господин Мамутов нарушил Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях тем, что вспомнил в публикации "Меджлис" без примечания, что его деятельность запрещена в Российской Федерации", - говорится в отчете.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ФСБ РФ пытает задержанных в оккупированном Крыму - доклад ООН

Реакции российской стороны на данные мониторинга миссии ООН по ситуации в Украине пока нет.

Напомним

Подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя в пятницу, 30 апреля, продлил на 2 месяца арест фрилансеру Владиславу Есипенко.

Ранее сообщалось, что экспертиза не нашла отпечатков пальцев арестованного в Крыму Есипенко на "изьятой" у него гранате.

Подконтрольный России Верховный суд Крыма в среду, 26 мая, отклонил апелляцию на продление ареста Есипенко. Таким образом, он останется под арестом в СИЗО как минимум до 11 июля 2021 года.

27 мая адвокатов журналиста Владислава Есипенко сообщили о завершении следственных действий по делу.

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