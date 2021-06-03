Евросоюз ответил на “приговор” Чубарову: очередной пример преследования крымскотатарской общины российскими “властями”
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Европейский Союз не признает “приговор” окупационного суда в украинском городе Симферополе, который “приговорил” председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова к шести годам лишения свободы. Об этом говорится в заявлении официального представителя Европейской службы внешних связей, передает УНН.
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“Европейский Союз не признает незаконную аннексию Крымского полуострова Россией и поэтому не признает и не признает “приговор” незаконного суда. Приговор господину Чубарову представляет собой серьезное нарушение его прав человека и еще один пример преследования крымскотатарской общины российскими “властями”, — говорится в заявлении.
Детали
Отмечается, что этот “приговор” также свидетельствует о серьезном ухудшении прав человека на Крымском полуострове после его незаконной аннексии. Запрет на деятельность Меджлиса должен быть отменен без дальнейшего промедления, подчеркнули в ЕС.
“ЕС повторяет, что все незаконно задержанные украинские граждане на Крымском полуострове должны быть немедленно освобождены”, — сказано в заявлении.
Контекст
1 июня в “Верховном суде” оккупированного Крыма заочно вынесли “приговор” председателю Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров — 6 лет лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф и общие работы — за якобы “организацию массовых беспорядков” 26 февраля 2014 года под стенами крымского парламента.
Именно в этот день состоялся многотысячный митинг крымских татар и проукраинских активистов в поддержку территориальной целостности Украины, который стал началом сопротивления российской оккупации.
Сам Чубаров позже назвал заочный “приговор” “Верховного суда” оккупированного Крыма в отношении него юридически ничтожным.