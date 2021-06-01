Глава Меджлиса Чубаров назвал ничтожным "приговор" оккупационного крымского суда
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров назвал сегодняшний заочный "приговор" "Верховного суда" оккупированного Крыма в отношении него юридически ничтожным. Об этом он написал в Facebook, передает УНН.
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"Приговор", вынесенный мне российским оккупационным судом (6 лет заключения и 200 000 рублей штрафа), юридически ничтожен, а те, кто причастен к его инициированию, оформлению и обнародованию, являются на самом деле преступниками, которых впереди ждет справедливое наказание", - отметил Чубаров.
Детали
Председатель Меджлиса добавил, что объявление ему "приговора" является "еще одним поводом, чтобы во весь голос говорить о десятках насильно похищеных людей, о которых и сегодня нет никакой весточки, о сотнях несокрушимых крымских татар, а также этнических украинцев, реально лишенных свободы российскими оккупантами".
Реакция прокуратуры АРК
Прокуратура автономии квалифицирует действия оккупантов по поводу "приговора" Рефату Чубарову как нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет.
"Государство-оккупант и ее оккупационная администрация продолжают использовать собственную систему уголовного правосудия в политических целях, реализуя политику преследования проукраинского населения полуострова", - указали в прокуратуре.
В общем, в так называемом "деле 26 февраля" прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополя установила и сообщила о подозрениях оккупационным "следователям", "прокурорам" и "судьям" - 29 лицам, которые преследовали одного из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа - Ахтема Чийгоза по таким же незаконным основаниям, а именно за якобы организацию массовых беспорядков во время митинга под зданием парламента АР Крым.
Что было ранее
1 июня в "Верховном суде" оккупированного Крыма заочно вынесли "приговор" председателю Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров - 6 лет лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф и общие работы - за якобы "организацию массовых беспорядков" 26 февраля 2014 года под стенами крымского парламента.
Именно в этот день состоялся многотысячный митинг крымских татар и проукраинских активистов в поддержку территориальной целостности Украины, который стал началом сопротивления российской оккупации.