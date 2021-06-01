Голова Меджлісу Чубаров назвав нікчемним "вирок" окупаційного кримського суду
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров назвав сьогоднішній заочний "вирок" "Верховного суду" окупованого Криму стосовно нього юридично нікчемним. Про це він написав у Facebook, передає УНН.
Цитата:
“Вирок”, винесений мені російським окупаційним судом (6 років ув’язнення та 200 000 рублів штрафу), юридично нікчемний, а ті, хто причетний до його ініціювання, оформлення та оприлюднення, є насправді злочинцями, яких попереду чекає справедлива кара“, — зазначив Чубаров.
Деталі
Голова Меджлісу зауважив, що оголошення йому “вироку” є “ще одним приводом, щоб на повний голос говорити про десятки насильно викрадених людей, про яких і сьогодні немає жодної звісточки, про сотні незламних кримських татар, а також етнічних українців, реально позбавлених волі російськими окупантами”.
Реакція прокуратури АРК
Прокуратура автономії кваліфікує дії окупантів з приводу “вироку” Рефату Чубарову як порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.
“Держава-окупант та її окупаційна адміністрація продовжують використовувати власну систему кримінального правосуддя у політичних цілях, реалізуючи політику переслідування проукраїнського населення півострова”, — вказали у прокуратурі.
Загалом, у так званій “справі 26 лютого” прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополя встановила та повідомила про підозри окупаційним “слідчим”, “прокурорам” та “суддям” — 29 особам, які переслідували одного з керівників Меджлісу кримськотатарського народу — Ахтема Чийгоза за такими ж незаконними підставами, а саме за начебто організацію масових безпорядків під час мітингу під будівлею парламенту АР Крим.
Що було раніше
1 червня у "Верховному суді" окупованого Криму заочно винесли "вирок" голові Меджлісу кримськотатарського народу Рефату Чубарову - 6 років позбавлення волі в колонії загального режиму, а також штраф та загальні работи - за нібито “організацію масових заворушень” 26 лютого 2014 року під стінами кримського парламенту.
Саме того дня відбувся багатотисячний мітинг кримських татар та проукраїнських активістів на підтримку територіальної цілісності України, який став початком спротиву російській окупації.