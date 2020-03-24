Прокуратура розслідує незаконне переслідування Росією голови Меджлісу Чубарова
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Прокуратура розпочала кримінальне провадження через незаконне переслідування Росією голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Автономної Республіки Крим.
"За вказаним фактом прокуратурою АР Крим внесено відомості до ЄРДР за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв ведення війни)", - йдеться в повідомлені.
Зазначається, що держава-окупант через підконтрольні "правоохоронні органи" на півострові продовжує реалізовувати політику переслідування проукраїнських учасників мітингу, що відбувся 26 лютого 2014 року під будівлею ВР АР Крим.
"РФ знову намагається ретроспективно застосувати своє кримінальне законодавство на окупованій території України за, ніби то, організацію масових заворушень біля парламенту АР Крим 26 лютого 2014 року, цього разу вже головою Меджлісу кримськотатарського народу Рефатом Чубаровим", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в окупованому Криму порушили кримінальну справу проти Рефата Чубарова.