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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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The Guardian

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В окупованому Криму "суд" заочно засудив Чубарова до 6 років колонії

Київ • УНН

 • 17933 перегляди

КИЇВ. 1 травня. УНН. У "Верховному суді" окупованого Криму заочно винесли "вирок" голові Меджлісу кримськотатарського народу Рефату Чубарову - 6 років позбавлення волі в колонії загального режиму, а також штраф та загальні работи. Про це повідомила у вівторок, 1 червня, Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова, передає УНН.

В окупованому Криму "суд" заочно засудив Чубарова до 6 років колонії

Цитата:

"Голову Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова підконтрольний країні-окупанту РФ “Верховний суд Криму” незаконно засудив до 6 років позбавлення волі в колонії загального режиму, штрафу в розмірі 200 тисяч рублів РФ та 200 годин виправних робіт за нібито “організацію масових заворушень” 26 лютого 2014 року під стінами кримського парламенту", - повідомила Денісова у Telegram-каналі.

Деталі

Саме того дня, нагадала Омбудсмен, відбувся багатотисячний мітинг кримських татар та проукраїнських активістів на підтримку територіальної цілісності України, який став початком спротиву російській окупації. Серед тих, хто вийшов під будівлю кримського парламенту, був і Рефат Чубаров.

"Не визнаю рішення так званого “Верховного суду Криму”! Наголошую: від початку цього судилища Рефат Чубаров був позбавлений права на справедливий судовий розгляд справи, доступу до правосуддя та ефективного юридичного захисту, що є прямим порушенням статей 6, 13 Європейської Конвенції з прав людини. Сьогоднішній вирок став ще одним свідченням того, що країна-окупант продовжує політику переслідування та репресій українських громадян", - зазначила Денісова.

Омбудсмен закликала міжнародну спільноту відреагувати на ці факти та посилити тиск на агресора, аби змусити виконувати норми міжнародного права та негайно звільнити усіх, кого незаконно утримують в РФ та на тимчасово окупованих територіях Криму, Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо

У липні минулого року в Сімферополі почався розгляд по суті кримінальної справи стосовно Рефата Чубарова. Його судять в анексованому Криму заочно.

Російські слідчі в анексованому Криму заочно висунули обвинувачення голові Меджлісу кримськотатарського народу Рефату Чубарову за статтями про “організацію масових заворушень”, “публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Росії”.

Прокуратура АРК відкрила провадження через кримінальну справу, яку російські слідчі відкрили проти Чубарова.

Наприкінці березня 2020 року управління Слідкому Росії в анексованому Криму заочно висунуло обвинувачення Чубарову. Потерпілі у справі проти голови Меджлісу Чубарова відмовилися висувати претензії.

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