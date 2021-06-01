В оккупированном Крыму "суд" заочно приговорил Чубарова к 6 годам колонии
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. В "Верховном суде" оккупированного Крыма заочно вынесли "приговор" председателю Меджлиса крымскотатарского народа Рефату Чубарову - 6 лет лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф и общие работы. Об этом сообщила во вторник, 1 июня, Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.
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"Председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова подконтрольный стране-оккупанту РФ "Верховный суд Крыма" незаконно приговорил к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима, штрафу в размере 200 тысяч рублей РФ и 200 часам исправительных работ за якобы "организацию массовых беспорядков" 26 февраля 2014 года под стенами крымского парламента", - сообщила Денисова в Telegram-канале.
Детали
В тот день, напомнила Омбудсмен, состоялся многотысячный митинг крымских татар и проукраинских активистов в поддержку территориальной целостности Украины, который стал началом сопротивления российской оккупации. Среди тех, кто вышел под здание крымского парламента, был и Рефат Чубаров.
"Не признаю решение так называемого "Верховного суда Крыма! Подчеркиваю: с начала этого судилища Рефат Чубаров был лишен права на справедливое судебное разбирательство, доступ к правосудию и эффективную юридическую защиту, что является прямым нарушением статей 6, 13 Европейской Конвенции по правам человека. Сегодняшний приговор стал еще одним свидетельством того, что страна-оккупант продолжает политику преследования и репрессий украинских граждан", - отметила Денисова.
Омбудсмен призвала международное сообщество отреагировать на эти факты и усилить давление на агрессора, чтобы заставить выполнять нормы международного права и немедленно освободить всех, кого незаконно удерживают в РФ и на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей.
Напомним
В июле прошлого года в Симферополе началось рассмотрение по существу уголовного дела в отношении Рефата Чубарова. Его судили в аннексированном Крыму заочно.
Российские следователи в аннексированном Крыму заочно предъявили обвинение председателю Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров по статьям об "организации массовых беспорядков", "публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России".
Прокуратура АРК открыла производство из-за уголовного дела, которое российские следователи открыли против Чубарова.
В конце марта 2020 года управление следкома России в аннексированном Крыму заочно предъявило обвинение Чубарову. Пострадавшие по делу против председателя Меджлиса Чубарова отказались предъявлять претензии.