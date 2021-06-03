Євросоюз відповів на "вирок" Чубарову: черговий приклад переслідування кримськотатарської громади російською "владою"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Європейський Союз не визнає "вирок" окупаційного суду в українському місті Сімферополі, який "засудив" голову Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова до шести років позбавлення волі. Про це йдеться в заяві офіційного представника Європейської служби зовнішніх зв'язків, передає УНН.
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"Європейський Союз не визнає незаконну анексію Кримського півострова Росією і тому не визнає "вирок" незаконного суду. Вирок пану Чубарову є серйозним порушенням його прав людини і ще одним прикладом переслідування кримськотатарської громади російськими "владою", - йдеться в заяві.
Деталі
Відзначається, що цей "вирок" також свідчить про серйозне погіршення прав людини на Кримському півострові після його незаконної анексії. Заборона на діяльність Меджлісу має бути скасована без подальшого зволікання, наголосили в ЄС.
"ЄС повторює, що всі незаконно затримані українські громадяни на Кримському півострові повинні бути негайно звільнені", - сказано в заяві.
Контекст
1 червня у "Верховному суді" окупованого Криму заочно винесли "вирок" голові Меджлісу кримськотатарського народу Рефату Чубарову - 6 років позбавлення волі в колонії загального режиму, а також штраф і загальні роботи - за нібито "організацію масових заворушень" 26 лютого 2014 року під стінами кримського парламенту.
Саме в цей день відбувся багатотисячний мітинг кримських татар і проукраїнських активістів на підтримку територіальної цілісності України, який став початком опору російської окупації.
Сам Чубаров пізніше назвав заочний "вирок" "Верховного суду" окупованого Криму щодо нього юридично нікчемним.