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Евросоюз продлил санкции в отношении хакеров из России, Китая и КНДР

Киев • УНН

 • 14384 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. Совет Евросоюза в понедельник, 17 мая, продлил до 18 мая 2022 механизм санкций за кибератаки, представляющие угрозу ЕС или государствам, входящим в него. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Евросоюз продлил санкции в отношении хакеров из России, Китая и КНДР

Детали

Евросоюз выступает за глобальное, открытое, стабильное, мирное и защищенное киберпространство, подчеркнули в Брюсселе, особо выделив необходимость укрепить международное сотрудничество в этой области.

Ограничительные меры уже действуют в отношении 8 физических лиц и 4 компаний и включают запрет на въезд киберпреступников на территорию Евросоюза и арест их счетов в банках государств-членов ЕС.

Хакерские атаки на ОЗХО и бундестаг Германии

Этот механизм санкций был впервые использован в июле 2020 года. ЕС ввел штрафные меры в отношении россиян Алексея Минина, Алексея Моренця, Евгения Серебрякова и Олега Сотникова за причастность к попыткам кибератаки на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Тогда же под санкции попали хакеры из Китая и Северной Кореи.

А в октябре 2020 года ЕС ввел ограничительные меры в отношении руководителя Главного управления Генштаба вооруженных сил РФ (бывшего ГРУ) Игоря Костюкова, офицера Дмитрия Бадина и 85-го Главного центра специальной службы ГУ Генштаба, специализирующаяся на криптографии. Евросоюз считает их причастными к кибератакам на немецкий бундестаг в апреле-мае 2015 года.

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