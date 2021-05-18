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Євросоюз продовжив санкції у відношенні хакерів з Росії, Китаю і КНДР

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 травня. УНН. Рада Євросоюзу в понеділок, 17 травня, продовжив до 18 травня 2022 року механізм санкцій за кібератаки, що представляють загрозу ЄС або державам, що входять до нього. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.

Євросоюз продовжив санкції у відношенні хакерів з Росії, Китаю і КНДР

Деталі

Євросоюз виступає за глобальний, відкритий, стабільний, мирний і захищений кіберпростір, підкреслили в Брюсселі, особливо виділив необхідність зміцнити міжнародне співробітництво в цій галузі.

Обмежувальні заходи вже діють відносно 8 фізичних осіб і 4 компаній і включають заборону на в’їзд кіберзлочинців на територію Євросоюзу і арешт їхніх рахунків в банках держав-членів ЄС.

Хакерські атаки на ОЗХЗ і бундестаг Німеччини

Цей механізм санкцій був вперше використаний в липні 2020 року. ЄС ввів штрафні заходи відносно росіян Олексія Мініна, Олексія Моренця, Євгенія Серебрякова і Олега Сотникова за причетність до спроб кібератаки на Організацію по забороні хімічної зброї (ОЗХЗ). Тоді ж під санкції потрапили хакери з Китаю і Північної Кореї.

А в жовтні 2020 роки ЄС ввела обмежувальні заходи відносно керівника Головного управління Генштабу збройних сил РФ (колишнього ГРУ) Ігоря Костюкова, офіцера Дмитра Бадіна і 85-го Головного центру спеціальної служби ГУ Генштабу, що спеціалізується на криптографії. Євросоюз вважає їх причетними до кібератаки на німецький бундестаг в квітні-травні 2015 року.

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