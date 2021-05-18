Євросоюз продовжив санкції у відношенні хакерів з Росії, Китаю і КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Рада Євросоюзу в понеділок, 17 травня, продовжив до 18 травня 2022 року механізм санкцій за кібератаки, що представляють загрозу ЄС або державам, що входять до нього. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.
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Євросоюз виступає за глобальний, відкритий, стабільний, мирний і захищений кіберпростір, підкреслили в Брюсселі, особливо виділив необхідність зміцнити міжнародне співробітництво в цій галузі.
Обмежувальні заходи вже діють відносно 8 фізичних осіб і 4 компаній і включають заборону на в’їзд кіберзлочинців на територію Євросоюзу і арешт їхніх рахунків в банках держав-членів ЄС.
Хакерські атаки на ОЗХЗ і бундестаг Німеччини
Цей механізм санкцій був вперше використаний в липні 2020 року. ЄС ввів штрафні заходи відносно росіян Олексія Мініна, Олексія Моренця, Євгенія Серебрякова і Олега Сотникова за причетність до спроб кібератаки на Організацію по забороні хімічної зброї (ОЗХЗ). Тоді ж під санкції потрапили хакери з Китаю і Північної Кореї.
А в жовтні 2020 роки ЄС ввела обмежувальні заходи відносно керівника Головного управління Генштабу збройних сил РФ (колишнього ГРУ) Ігоря Костюкова, офіцера Дмитра Бадіна і 85-го Головного центру спеціальної служби ГУ Генштабу, що спеціалізується на криптографії. Євросоюз вважає їх причетними до кібератаки на німецький бундестаг в квітні-травні 2015 року.