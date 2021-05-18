Євросоюз продовжив санкції у відношенні хакерів з Росії, Китаю і КНДР

Деталі

Євросоюз виступає за глобальний, відкритий, стабільний, мирний і захищений кіберпростір, підкреслили в Брюсселі, особливо виділив необхідність зміцнити міжнародне співробітництво в цій галузі.

Обмежувальні заходи вже діють відносно 8 фізичних осіб і 4 компаній і включають заборону на в’їзд кіберзлочинців на територію Євросоюзу і арешт їхніх рахунків в банках держав-членів ЄС.

Хакерські атаки на ОЗХЗ і бундестаг Німеччини

Цей механізм санкцій був вперше використаний в липні 2020 року. ЄС ввів штрафні заходи відносно росіян Олексія Мініна, Олексія Моренця, Євгенія Серебрякова і Олега Сотникова за причетність до спроб кібератаки на Організацію по забороні хімічної зброї (ОЗХЗ). Тоді ж під санкції потрапили хакери з Китаю і Північної Кореї.

А в жовтні 2020 роки ЄС ввела обмежувальні заходи відносно керівника Головного управління Генштабу збройних сил РФ (колишнього ГРУ) Ігоря Костюкова, офіцера Дмитра Бадіна і 85-го Головного центру спеціальної служби ГУ Генштабу, що спеціалізується на криптографії. Євросоюз вважає їх причетними до кібератаки на німецький бундестаг в квітні-травні 2015 року.