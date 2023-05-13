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Евросоюз планирует усилить отношения с Индо-Тихоокеанским регионом - Боррель

Евросоюз планирует усилить отношения с Индо-Тихоокеанским регионом - Боррель

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 мая. УНН. Верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз планирует усилить сотрудничество с Индо-Тихоокеанским регионом, что, в частности, поможет обеспечить свободу судоходства, сообщает УНН со ссылкой на брифинг после Индийско-Тихоокеанского министерского форума ЕС.

Детали

По словам главного дипломата Евросоюза, блок собирается "начать разговоры" с индо-тихоокеанскими партнерами.

"Вы знаете, насколько важен сегодня Индо-Тихоокеанский регион в мировой геополитике. Эта часть мира будет составлять более половины мирового роста в этом году", - сказал Боррель.

Он добавил, что союз уже усилил отношения с регионом во время первого Индийско-тихоокеанского министерского форума ЕС в Париже.

Цитата

"Я очень благодарен всем им, кто приехал издалека, но мы не далеко с точки зрения экономических отношений и политической важности. Мы должны развернуть наши возможности в этой части мира. Мы должны обеспечить свободу судоходства – в регионе есть большое напряжение. Это будет важная дискуссия", - отметил он.

Боррель также обратился к странам Индо-Тихоокеанского региона относительно Украины: "Сообщение четкое: идет захватническая война. Кто-то оскорбил своего соседа. Это вторжение, это нарушение Устава ООН. Ничто не оправдывает эту войну. На карту поставлено существование независимой и суверенной страны. Я уверен, что это будет хороший повод для Украины объяснить ситуацию Индийско-Тихоокеанскому региону".

Напомним

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба проинформировал европейских коллег об интенсивности боев на фронте. Как сообщил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, "мы берем на себя обязательства ускорить поставки боеприпасов".

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