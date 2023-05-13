Євросоюз планує посилити відносини з Індо-Тихоокеанським регіоном - Боррель
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Верховний представник ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз планує посилити співпрацю з Індо-Тихоокеанським регіоном, що, зокрема, допоможе забезпечити свободу судноплавства, повідомляє УНН з посиланням на брифінг після Індійсько-Тихоокеанського міністерського форуму ЄС.
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За словами головного дипломата Євросоюза, блок збирається "почати розмови" з індо-тихоокеанськими партнерами.
"Ви знаєте, наскільки важливий сьогодні Індо-Тихоокеанський регіон у світовій геополітиці. Ця частина світу становитиме понад половину світового зростання цього року", - сказав Боррель.
Він додав, що союз вже посилив відносини з регіоном під час першого Індійсько-тихоокеанського міністерського форуму ЄС в Парижі.
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"Я дуже вдячний усім їм, хто приїхав здалеку, але ми не далеко з точки зору економічних відносин і політичної важливості. Ми повинні розгорнути наші можливості в цій частині світу. Ми маємо забезпечити свободу судноплавства – у регіоні є велика напруга. Це буде важлива дискусія", - зазначив він.
Боррель також звернувся до країн Індо-Тихоокеанського регіону щодо України: "Повідомлення чітке: йде загарбницька війна. Хтось образив свого сусіда. Це вторгнення, це порушення Статуту ООН. Ніщо не виправдовує цю війну. На карту поставлено існування незалежної та суверенної країни. Я впевнений, що це буде хороший привід для України пояснити ситуацію Індійсько-Тихоокеанському регіону".
Нагадаємо
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поінформував європейських колег про інтенсивність боїв на фронті. Як повідомив Верховний представник ЄС з закордонних справ і політики безпеки, "ми беремо на себе зобов'язання прискорити постачання боєприпасів".