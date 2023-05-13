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Голова дипломатії ЄС після зустрічі з Кулебою: ми беремо на себе зобов'язання прискоритися з боєприпасами

Голова дипломатії ЄС після зустрічі з Кулебою: ми беремо на себе зобов'язання прискоритися з боєприпасами

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поінформував європейських колег про інтенсивність боїв на фронті. Як повідомив Верховний представник ЄС з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, "ми беремо на себе зобов'язання прискорити постачання боєприпасів", пише УНН.

Цитата

"Міністр Кулеба пояснив ситуацію на місцях, як росія продовжує систематичні бомбардування, і вимоги до Європейського союзу про додаткову підтримку. І, звичайно ж, ми маємо прискорити підтримку", - сказав Боррель.

З його слів, Кулеба поінформував для прикладу про інтенсивність бойових дій у районі Бахмута, "щоб мати уявлення про інтенсивність боїв та вогневу міць росії та про те, як українці можуть протистояти цим безперервним та систематичним бомбардуванням".

"Ми забезпечуємо їх (боєприпасами), але, безумовно, беремо на себе зобов'язання прискорити постачання боєприпасів для цих боїв", - зазначив голова дипломатії ЄС.

"Мені дуже прикро, що так воно є. Але поки росія продовжує атакувати, Україна повинна захищатися. І це вимога, яку міністр Кулеба представив сьогодні міністрам (закордонних справ ЄС)", - вказав Боррель.

Деталі

На запитання, як ЄС може прискорити доставку боєприпасів, і чи "ви отримуєте стільки, скільки ви очікували", Боррель зазначив: "Ми отримуємо, але ми повинні прискорити (це). Ми тиснемо".

"Ми маємо забезпечити нашим арміям, що якщо вони поставлять боєприпаси в Україну, ми зможемо поповнити їх запаси новою продукцією. Це цикл. (...) Впевнений, що розмова із міністром Кулебою буде передана до столиць міністрами закордонних справ. Я попросив усіх передати це повідомлення міністрам оборони. Потік продовжується. Я впевнений, що він збільшуватиметься, бо маємо фінансові можливості. Справа не у фінансах, а у логістиці. Але знаєте, війна – це логістика. Сьогодні, якщо ми не постачаємо боєприпаси в Україну, Україна не може себе захистити. Ми прискоримося", - заявив голова дипломатії ЄС.

Також Боррель назвав "дуже хорошою новиною" те, що уряд Німеччини анонсував дуже великий пакет військової допомоги. "Так, німці оголосили про важливий пакет, та інші повинні зробити (те саме). Це частина нашої підтримки".

"Нам потрібні конкретні потужності: коли ми говоримо про цю війну, ми повинні говорити про дальність дії боєприпасів, тому що росіяни бомбардують здалеку, тож українці повинні мати можливість досягти тієї ж відстані, тієї ж дальності. Не всяка амуніція їм знадобиться. Отже, я вітаю зусилля Німеччини і закликаю всі держави-члени наслідувати цей приклад", - зазначив Боррель.

На запитання про переговори щодо членства України, голова дипломатії ЄС вказав: "Ми не говорили про це".

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Європейський Союз готовий надати Україні 1 мільйон снарядів для артилерії. Про це він сказав за підсумками переговорів з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, вказавши, що сторони обговорили швидкість закупівлі та постачання цих боєприпасів.

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