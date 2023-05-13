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Глава дипломатии ЕС после встречи с Кулебой: мы берем на себя обязательства ускориться с боеприпасами

Киев • УНН

 • 889835 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба проинформировал европейских коллег об интенсивности боев на фронте. Как сообщил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, "мы берем на себя обязательства ускорить поставки боеприпасов", пишет УНН.

Цитата

"Министр Кулеба объяснил ситуацию на местах, как россия продолжает систематические бомбардировки, и требования к Европейскому Союзу о дополнительной поддержке. И, конечно же, мы должны ускорить поддержку", - сказал Боррель.

По его словам, Кулеба проинформировал для примера об интенсивности боевых действий в районе Бахмута, "чтобы иметь представление об интенсивности боев и огневой мощи россии и о том, как украинцы могут противостоять этим непрерывным и систематическим бомбардировкам".

"Мы обеспечиваем их (боеприпасами), но, безусловно, берем на себя обязательства ускорить поставки боеприпасов для этих боев", - отметил глава дипломатии ЕС.

"Мне очень жаль, что так оно есть. Но пока россия продолжает атаковать, Украина должна защищаться. И это требование, которое министр Кулеба представил сегодня министрам (иностранных дел ЕС)", - указал Боррель.

Детали

На вопрос, как ЕС может ускорить доставку боеприпасов, и "получаете ли вы столько, сколько вы ожидали", Боррель отметил: "Мы получаем, но мы должны ускорить (это). Мы давим".

"Мы должны обеспечить нашим армиям, что если они поставят боеприпасы в Украину, мы сможем пополнить их запасы новой продукцией. Это цикл (...) Уверен, что разговор с министром Кулебой будет передан в столицы министрами иностранных дел. Я попросил всех передать это сообщение министрам обороны. Поток продолжается. Я уверен, что он будет увеличиваться, потому что есть финансовые возможности. Дело не в финансах, а в логистике. Но знаете, война – это логистика. Сегодня, если мы не поставляем боеприпасы в Украину, Украина не может себя защитить. Мы ускоримся", - заявил глава дипломатии ЕС.

Также Боррель назвал "очень хорошей новостью" то, что правительство Германии анонсировало очень большой пакет военной помощи. "Да, немцы объявили о важном пакете, и другие должны сделать (то же самое). Это часть нашей поддержки".

"Нам нужны конкретные мощности: когда мы говорим об этой войне, мы должны говорить о дальности действия боеприпасов, потому что россияне бомбардируют издалека, поэтому украинцы должны иметь возможность достичь того же расстояния, той же дальности. Не всякая амуниция им понадобится. Итак, я приветствую усилия Германии и призываю все государства-члены последовать этому примеру", - отметил Боррель.

На вопрос о переговорах относительно членства Украины, глава дипломатии ЕС указал: "Мы не говорили об этом".

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европейский Союз готов предоставить Украине 1 миллион снарядов для артиллерии. Об этом он сказал по итогам переговоров с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, указав, что стороны обсудили скорость закупки и поставки этих боеприпасов.

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