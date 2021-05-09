Евросоюз не будет обновлять контракт на поставку вакцины AstraZeneca после июня
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Еврокомиссия приняла решение не обновлять контракт на поставки вакцины от коронавируса компании AstraZeneca на второе полугодие 2021 года. Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, передает УНН.
Детали
Бретон подчеркнул, что Еврокомиссия “посмотрит, как ситуация будет развиваться дальше”, добавив, что ЕК считает препарат AstraZeneca “очень хорошей вакциной”.
Ситуация с AstraZeneca
Еврокомиссия запустила в апреле судебный иск против этой компании за невыполнение контракта на предзаказ вакцины. В первом квартале вместо предусмотренных по контракту 120 млн доз компания поставила лишь около 40 млн. Это привело к срыву сроков кампании вакцинации в нескольких странах ЕС в первые месяцы этого года.
Параллельно произошли несколько случаев тромбоза, в том числе с летальным исходом, после вакцинации, что привело к приостановке применения этого препарата в некоторых странах мира. Этот вопрос изучил регулятор ЕС — Европейское агентство лекарственных средств (EMA), — который признал наличие связи между вакциной и тромбозом, но не смог установить механизм возникновения этого эффекта. В результате EMA объявило, что опасные побочные эффекты “носят чрезвычайно редкий характер”, а “позитивный эффект от широкого применения этой вакцины значительно превосходит риски”, рекомендовав продолжить использование препарата AstraZeneca в странах ЕС.
Этот скандал серьезно подорвал доверие к кампании вакцинации в странах ЕС, особенно в таких государствах, как Бельгия, где граждане, получив вызов на вакцинацию, могут от нее отказаться, однако не имеют права выбора препарата, которым они хотят прививаться.
Шведско-британская компания AstraZeneca стала первой из шести западных фармацевтических фирм, у которых Еврокомиссия предзаказала 2,3 млрд доз вакцины еще во втором полугодии 2020 года, до завершения разработки препаратов. Контракт с этой компанией на 400 млн доз был подписан в августе 2020 года, задолго до выхода вакцины на рынок. Еврокомиссия по нему внесла предоплату в 336 млн евро.