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Євросоюз не буде оновлювати контракт на поставки вакцини AstraZeneca після червня

Євросоюз не буде оновлювати контракт на поставки вакцини AstraZeneca після червня

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 травня. УНН. Єврокомісія прийняла рішення не оновлювати контракт на поставки вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca на друге півріччя 2021 року. Про це повідомило в неділю агентство Reuters з посиланням на єврокомісара з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретона, передає УНН.

Деталі

Бретон підкреслив, що Єврокомісія “подивиться, як ситуація буде розвиватися далі”, додавши, що ЄК вважає препарат AstraZeneca “дуже хорошою вакциною”.

Ситуація з AstraZeneca

Єврокомісія запустила в квітні судовий позов проти цієї компанії за невиконання контракту на передзамовлення вакцини. У першому кварталі замість передбачених за контрактом 120 млн доз компанія поставила лише близько 40 млн. Це призвело до зриву термінів кампанії вакцинації в декількох країнах ЄС в перші місяці цього року.

Паралельно відбулися кілька випадків тромбозу, в тому числі з летальним результатом, після вакцинації, що призвело до припинення застосування цього препарату в деяких країнах світу. Це питання вивчив регулятор ЄС — Європейське агентство лікарських засобів (EMA), — який визнав наявність зв’язку між вакциною і тромбозом, але не зміг встановити механізм виникнення цього ефекту. В результаті EMA оголосило, що небезпечні побічні ефекти “носять надзвичайно рідкісний характер”, а “позитивний ефект від широкого застосування цієї вакцини значно перевершує ризики”, рекомендувавши продовжити використання препарату AstraZeneca в країнах ЄС.

Цей скандал серйозно підірвав довіру до кампанії вакцинації в країнах ЄС, особливо в таких державах, як Бельгія, де громадяни, отримавши виклик на вакцинацію, можуть від неї відмовитися, однак не мають права вибору препарату, яким вони хочуть робити цю процедуру.

Шведсько-британська компанія AstraZeneca стала першою з шести західних фармацевтичних фірм, у яких Єврокомісія попередньо замовила 2,3 млрд доз вакцини ще в другому півріччі 2020 року, до завершення розробки препаратів. Контракт з цією компанією на 400 млн доз був підписаний в серпні 2020 року, задовго до виходу вакцини на ринок. Єврокомісія по ньому внесла передоплату в 336 млн євро.

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