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Евросоюз готов оказать поддержку украинскому правительству после войны - в восстановлении демократической Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 марта. УНН. Лидеры стран - членов Евросоюза обязались поддержать Украину и помочь в восстановлении после войны. С целью помощи Европейский Совет создаст Трастовый фонд солидарности в Украине. Об этом информирует УНН со ссылкой на DW.

Евросоюз готов оказать поддержку украинскому правительству после войны - в восстановлении демократической Украины

Детали

Главы государств и правительств стран ЕС согласились создать Трастовый фонд солидарности с Украиной. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам обсуждения Украины на заседании Европейского совета в Брюсселе, опубликованном в ночь на 25 марта.

Цитата

"Несмотря на разрушения и огромные потери, нанесенные Украине военной агрессией россии, Евросоюз готов оказать поддержку правительству Украины в его сиюминутных нуждах, а когда российские атаки завершатся, то в восстановлении демократической Украины. Для этого Европейский совет согласился разработать трастовый фонд солидарности с Украиной и приглашает ее международных партнеров принять участие в нем", - отметили в коммюнике саммита. В нем призвали начать подготовку над созданием фонда "без задержки".

Европейский Совет также поддержал идею организовать международную донорскую конференцию для наполнения Трастового фонда солидарности с Украиной. Провести ее думают "в положенное время".

В ЕС обеспечат поставки газа и электроэнергии в Украину.

"Европейский Союз намерен обеспечить непрерывное и бесперебойное снабжение электричества и газа в Украину", - пообещали на саммите. Недавнюю синхронизацию энергосистемы Украины и Молдовы с Европой в заявлении назвали "выдающимся достижением". "Это демонстрирует, что наше будущее теперь взаимосвязано", - отметили главы государств и правительств 27 стран ЕС.

Напомним

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