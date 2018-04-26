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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Европол закрыл один из самых опасных сайтов

Киев • УНН

 • 14995 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Сайт Webstresser.org, который закрыл Европол, считался одним из крупнейших в мире сервисов по осуществлению заказных DDoS-атак. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Европола.

Европол закрыл один из самых опасных сайтов

24 апреля администраторов ресурса арестовали в рамках международной операции Power Off - аресты были проведены в Великобритании, Хорватии, Канаде и Сербии.

Webstresser.org считался одним из крупнейших в мире сервисов по осуществлению заказных DDoS-атак. На момент закрытия на нем было зарегистрировано 136 000 пользователей.

За последние несколько лет с помощью WebStresser было совершено более 4 млн атак. Целями становились критически важные онлайн-сервисы, банки, правительственные ресурсы, а также серверы игровой индустрии. Отмечается, что в отношении найактивних пользователей WebStresser в Нидерландах, Испании, Италии, Хорватии, Великобритании, Австралии, Канаде и Гонконге были приняты меры.

Как сообщал УНН, хакеры зашифровали сайт Министерства энергетики и угольной промышленности и требуют выкуп в биткоины за возвращение к нормальной работе

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