Европол закрыл один из самых опасных сайтов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Сайт Webstresser.org, который закрыл Европол, считался одним из крупнейших в мире сервисов по осуществлению заказных DDoS-атак. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Европола.
24 апреля администраторов ресурса арестовали в рамках международной операции Power Off - аресты были проведены в Великобритании, Хорватии, Канаде и Сербии.
Webstresser.org считался одним из крупнейших в мире сервисов по осуществлению заказных DDoS-атак. На момент закрытия на нем было зарегистрировано 136 000 пользователей.
За последние несколько лет с помощью WebStresser было совершено более 4 млн атак. Целями становились критически важные онлайн-сервисы, банки, правительственные ресурсы, а также серверы игровой индустрии. Отмечается, что в отношении найактивних пользователей WebStresser в Нидерландах, Испании, Италии, Хорватии, Великобритании, Австралии, Канаде и Гонконге были приняты меры.
Как сообщал УНН, хакеры зашифровали сайт Министерства энергетики и угольной промышленности и требуют выкуп в биткоины за возвращение к нормальной работе