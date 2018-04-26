Европол закрыл один из самых опасных сайтов

24 апреля администраторов ресурса арестовали в рамках международной операции Power Off - аресты были проведены в Великобритании, Хорватии, Канаде и Сербии.

Webstresser.org считался одним из крупнейших в мире сервисов по осуществлению заказных DDoS-атак. На момент закрытия на нем было зарегистрировано 136 000 пользователей.

За последние несколько лет с помощью WebStresser было совершено более 4 млн атак. Целями становились критически важные онлайн-сервисы, банки, правительственные ресурсы, а также серверы игровой индустрии. Отмечается, что в отношении найактивних пользователей WebStresser в Нидерландах, Испании, Италии, Хорватии, Великобритании, Австралии, Канаде и Гонконге были приняты меры.



Как сообщал УНН, хакеры зашифровали сайт Министерства энергетики и угольной промышленности и требуют выкуп в биткоины за возвращение к нормальной работе