Європол закрив один з найбільш небезпечних сайтів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Сайт Webstresser.org, який закрив Європол, вважався одним з найбільших у світі сервісів зі здійснення замовлених DDoS-атак. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Європолу.
24 квітня адміністраторів ресурсу заарештували в рамках міжнародної операції Power Off – арешти були проведені у Великобританії, Хорватії, Канаді та Сербії.
Webstresser.org вважався одним з найбільших у світі сервісів зі здійснення замовлених DDoS-атак. На момент закриття на ньому було зареєстровано 136 тисяч користувачів.
За останні кілька років з допомогою WebStresser було здійснено понад 4 млн атак. Цілями ставали критично важливі онлайн-сервіси, банки, урядові ресурси, а також сервери ігрової індустрії. Зазначається, що стосовно найактивних користувачів WebStresser у Нідерландах, Іспанії, Італії, Хорватії, Великобританії, Австралії, Канаді та Гонконгу було вжито заходів.
Як повідомляв УНН, хакери зашифрували сайт Міністерства енергетики та вугільної промисловості та вимагають викуп у біткоінах за повернення до нормальної роботи