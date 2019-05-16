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Европол провел беспрецедентную спецоперацию с Грузией, Молдовой, Украиной и США

Киев  •  УНН

 • 11202 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. В результате беспрецедентной международной спецоперации была разрушена глобальная организованная сеть киберпреступности. Преступная сеть использовала вредоносное ПО GozNym, пытаясь украсть около 100 миллионов долларов у более чем 41 000 жертв. Об этом сообщает прес-служба Европола, передаёт УНН.

Так, приговор, вынесенном федеральным жюри в Питтсбурге, США, содержит обвинения десяти членов преступной сети GozNym в заговоре с целью заражения компьютеров жертв вредоносным ПО GozNym, предназначенным для сбора учетных данных жертв онлайн-банкинга; использования полученных учетных данных для несанкционированного доступа к банковским счетам жертв в Интернете и кражы денег с банковских счетов жертв и отмывание этих средств с использованием банковских счетов США и иностранных банков-бенефициаров, контролируемых обвиняемыми.

В ходе международной операции были проведены обыски в Болгарии, Грузии, Молдове и Украине. Уголовное преследование было начато в Грузии, Молдове, Украине и США.

"Этот успех операции является результатом международного сотрудничества правоохранительных органов между государствами-членами ЕС (Болгария и Германия), а также Грузией, Молдовой, Украиной и США. Европол, Европейское агентство по сотрудничеству между правоохранительными органами, а также Евроюст, Отдел сотрудничества судебных органов Европейского Союза, поддержали это дело. Эта операция демонстрирует, как международные усилия по обмену доказательствами и возбуждению уголовного преследования могут привести к успешным операциям во многих странах", - говорится в заявлении прес-службы.

Как сообщал УНН, в ходе международной спецоперации при участии Украины ликвидировали масштабный канал переправки нелегалов.

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