Європол провів безпрецедентну спецоперацію з Грузією, Молдовою, Україною і США

Так, вирок, винесений федеральним журі в Піттсбурзі, США, містить обвинувачення десяти членів злочинної мережі GozNym в змові з метою зараження комп'ютерів жертв шкідливим ПЗ GozNym, призначеним для збору облікових даних жертв онлайн-банкінгу; використання отриманих облікових даних для несанкціонованого доступу до банківських рахунків жертв в Інтернеті і крадіжки грошей з банківських рахунків жертв і відмивання цих коштів з використанням банківських рахунків США та іноземних банків-бенефіціарів, контрольованих обвинуваченими.

В ході міжнародної операції були проведені обшуки в Болгарії, Грузії, Молдові та Україні. Кримінальне переслідування було розпочато в Грузії, Молдові, Україні та США.

"Цей успіх операції є результатом міжнародного співробітництва правоохоронних органів між державами-членами ЄС (Болгарія і Німеччина), а також Грузією, Молдовою, Україною і США. Європол, Європейське агентство по співробітництву між правоохоронними органами, а також Євроюст, Відділ співпраці судових органів Європейського Союзу, підтримали цю справу. Ця операція демонструє, як міжнародні зусилля з обміну доказами і порушення кримінального переслідування можуть привести до успішних операцій у багатьох країнах", - йдеться в заяві прес-служби.

Як повідомляв УНН, в ході міжнародної спецоперації за участю України ліквідували масштабний канал переправлення нелегалів.