Европол по всему миру арестовал 150 продавцов в даркнете

Детали

Задержанных подозревают в торговле незаконными товарами на сайте DarkMarket. Этот интернет-ресурс полиция заблокировала в январе этого года. С тех пор следователи работали над разоблачением продавцов.

Полицейские рейды в рамках масштабного расследования Европола проводили в Австралии, Болгарии, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Швейцарии, Великобритании и США.

Большинство преступников поймали в США — 65 человек, Германии — 47 и в Великобритании — 24.

Сообщают, что правоохранители конфисковали 26,7 млн евро (31 млн долларов) наличными и виртуальной валютой, а также 45 единиц оружия и 234 кг наркотиков, в том числе 25 тысяч таблеток экстази.

Справка

Даркнет — сеть с веб-сайтами со скрытыми IP-адресами сервера.

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