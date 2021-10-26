Европол по всему миру арестовал 150 продавцов в даркнете
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. По подозрению в торговле незаконными товарами в даркнете по всему миру арестовали 150 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Детали
Задержанных подозревают в торговле незаконными товарами на сайте DarkMarket. Этот интернет-ресурс полиция заблокировала в январе этого года. С тех пор следователи работали над разоблачением продавцов.
Полицейские рейды в рамках масштабного расследования Европола проводили в Австралии, Болгарии, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Швейцарии, Великобритании и США.
Большинство преступников поймали в США — 65 человек, Германии — 47 и в Великобритании — 24.
Сообщают, что правоохранители конфисковали 26,7 млн евро (31 млн долларов) наличными и виртуальной валютой, а также 45 единиц оружия и 234 кг наркотиков, в том числе 25 тысяч таблеток экстази.
Справка
Даркнет — сеть с веб-сайтами со скрытыми IP-адресами сервера.
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