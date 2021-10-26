Європол по всьому світу заарештував 150 продавців у даркнеті
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. За підозрою у торгівлі незаконними товарами в даркнеті по всьому світу заарештували 150 людей. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.
Деталі
Затриманих підозрюють у торгівлі незаконними товари на сайті DarkMarket. Цей інтернет-ресурс поліція заблокувала ще у січні цього року. Відтоді слідчі працювали над викриттям продавців.
Поліцейські рейди у межах масштабного розслідування Європолу проводили в Австралії, Болгарії, Франції, Німеччині, Італії, Нідерландах, Швейцарії, Великій Британії та США.
Більшість злочинців спіймали у США — 65 людей, Німеччині — 47 та у Великій Британіїі — 24.
Повідомляють, що правоохоронці конфіскували 26,7 млн євро (31 млн доларів) готівкою та віртуальною валютою, а також 45 одиниць зброї та 234 кг наркотиків, зокрема 25 тисяч пігулок екстазі.
Довідка
Даркнет — мережа із вебсайтами, які мають приховані IP-адреси сервера.
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