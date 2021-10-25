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Українських хакерів запідозрили у “відмиванні” десятків мільйонів доларів з “Darknet”

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Кіберфахівці викрили українців, які “відмили” десятки мільйонів доларів з “Darknet”. Про це УНН повідомляє з посиланням на Службу безпеки України.

Українських хакерів запідозрили у “відмиванні” десятків мільйонів доларів з “Darknet”

Цитата

“Кіберфахівці СБУ та спецоргани США провели спільну операцію із викриття українців, які діяли в мережі Darknet. Зловмисники займалися „відмиванням“ грошей для міжнародних хакерів і за час своєї діяльності легалізували десятки мільйонів доларів.”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що для виведення грошей з “тіні” зловмисники організували масштабну схему. Вони ховалися під різними нікнеймами в мережі Darknet, мали багатьох підставних осіб, а також працювали через різні фінансові сервіси.

У СБУ повідомляють, що клієнтами викритих злочинців були хакери, які займалися кіберкрадіжками і хотіли вивести крадене у готівку. Наприклад, злодії, які “зламували” банківські рахунки компаній по всьому світу, забирали собі віртуальні гроші “жертви”.

“Більше того, ці особи самостійно виготовляли та продавали флеш-накопичувачі із вірусами, які зламували цифрові гаманці жертв та викрадали з них криптовалюту. Їх вдалося викрити у Миколаєві, в рамках міжнародного співробітництва із органами США”, — зазначається в повідомленні.

Внаслідок обшуків у зловмисників правоохоронці вилучили:

• комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності;
• шкідливі програмно-апаратні засоби;
• чорнові записи та готівку.
Наразі здійснюється аналіз вилученої інформації для притягнення до кримінальної відповідальності усіх відповідальних осіб, у тому числі іноземних замовників махінацій.

Доповнення

У Вінницькій області кіберполіція викрила двох чоловіків у створенні та продажі шкідливого програмного забезпечення, яке викрадало конфіденційні дані користувачів.

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