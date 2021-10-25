Украинских хакеров заподозрили в "отмывании" десятков миллионов долларов с "Darknet"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Киберспециалисты разоблачили украинцев, которые "отмыли" десятки миллионов долларов с "Darknet". Об этом УНН сообщает со ссылкой на Службу безопасности Украины.
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"Киберспециалисты СБУ и спецорганы США провели совместную операцию по разоблачению украинцев, которые действовали в сети Darknet. Злоумышленники занимались "отмыванием" денег для международных хакеров и за время своей деятельности легализовали десятки миллионов долларов", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что для вывода денег из "тени" злоумышленники организовали масштабную схему. Они прятались под разными никнеймами в сети Darknet, имели многих подставных лиц, а также работали через различные финансовые сервисы.
В СБУ сообщают, что клиентами разоблаченных преступников были хакеры, которые занимались киберкражами и хотели вывести краденое в наличность. Например, воры, которые "взламывали" банковские счета компаний по всему миру, забирали себе виртуальные деньги "жертвы".
"Более того, эти лица самостоятельно изготавливали и продавали флэш-накопители с вирусами, которые взламывали цифровые кошельки жертв и похищали из них криптовалюту. Их удалось разоблачить в Николаеве, в рамках международного сотрудничества с органами США", - отмечается в сообщении.
Вследствие обысков у злоумышленников правоохранители изъяли:
• компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности;
• вредные программно-аппаратные средства;
• черновые записи и наличные.
Сейчас осуществляется анализ изъятой информации для привлечения к уголовной ответственности всех ответственных лиц, в том числе иностранных заказчиков махинаций.
Дополнение
В Винницкой области киберполиция разоблачила двух мужчин на создании и продаже вредоносного программного обеспечения, которое похищало конфиденциальные данные пользователей.