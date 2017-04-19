Европейцам легальный алкоголь втрое доступнее, чем украинцам - эксперт

"Я неоднократно говорил, что бороться с теневым рынком надо не из-за последствий, а из-за причин. Что касается рейдов, то, когда я читаю информацию о том, что изъяли 2-3-4 тонны спирта, то это очень смешно. Потому что основные предприятия, которые производят фальсификат большими объемами, никто не трогает. И поэтому это мелкое, что ловят, - это просто показуха, чтобы о чем-то говорить", - сказал он.

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По словам эксперта, бороться с теневым рынком нужно минимум двумя путями. Первый - на уровне розничной торговли, второй - через введение экономически обоснованных акцизов.

"Далеко не все объемы проводят через "наливайки", большие объемы нелегального алкоголя идут через магазины, супермаркеты, кафе, рестораны. Вы не знаете, что вам у графине принесли: заплатив в ресторане наценку в 30 раз вы рискуете выпить неизвестно что.

А по акцизам - действительно, они высокие, и они являются одной из причин тенизации. Я исследовал этот вопрос: если сравнить с требованиями ЕС в абсолютных суммах - то украинский акцизный налог уже подходит к европейскому минимуму в 5,5 евро. А если сравнить ВВП на душу населения с уровнем акцизного налога, то в Украине он в 3-4 раза выше на человека, чем в странах Европы. И поэтому получается: в Украине нагрузки на кошелек человека в среднем в 3-4 раза больше, чем в Европе, и это не нормально. Поэтому, часть людей из-за этого может искать дешевый алкоголь, и спрос делает свое - рынок нелегального алкоголя растет. Мы должны иметь какое-то соотношение с уровнем доходов населения", - добавил он.

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Р.Чайкивский добавил, что бороться нужно "не с теми, кто льет, а с теми - кто продает".

"Ведь когда у тех, кто льет не будет каналов сбыта - им не будет смысла этим заниматься. И я думаю, что надо ввести электронные акцизные марки, они позволят легко все это контролировать.

У нас правительство приняло концепцию, что эти марки надо вводить, и даже на уровне концепции было отмечено, что на это надо 2,5 года. Но, как показывает практика, у нас их не будет и через 10 лет", - добавил эксперт.

Как сообщал УНН, нелегальный рынок алкоголя отбирает у государства около 9 млрд грн.

Также напомним, в ВР инициировали пересмотр акцизов на алкоголь в сторону их уменьшения.