Європейцям легальний алкоголь втричі доступніший, аніж українцям - експерт

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. Аби побороти тіньовий ринок алкоголю в Україні, потрібно боротися не з наслідками цього явища, якими є підпільні цехи, а з причиною. Причина ж на сьогодні полягає у завищених акцизах на алкогольну продукцію, які й створюють попит на сурогат. Про це у коментарі УНН зазначив експерт ринку Ростислав Чайківський.

“Я неодноразово говорив, що боротися із тіньовим ринком треба не через наслідки, а через причини. Щодо рейдів, то, коли я читаю інформацію про те, що вилучили 2-3-4 тонни спирту, то це дуже смішно. Тому що основні підприємства, які виробляють фальсифікат великими обсягами, ніхто не чіпає. І тому оце дрібне, що ловлять, — це просто показуха, щоб про щось говорити”, — сказав він.

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За словами експерта, боротися із тіньовим ринком потрібно щонайменше двома шляхами. Перший — на рівні роздрібної торгівлі, другий — через запровадження економічно обґрунтованих акцизів.

"Далеко не всі обсяги проводяться через "наливайки", великі обсяги нелегального алкоголю ідуть через магазини, супермаркети, кафе, ресторани. Ви не знаєте, що вам у графині принесли: заплативши у ресторані націнку у 30 разів ви ризикуєте випити невідомо що.

А щодо акцизів — дійсно, вони зависокі, і вони є однією із причин тінізації. Я досліджував це питання: якщо порівняти із вимогами ЄС в абсолютних сумах — то український акцизний податок вже підходить до європейського мінімуму у 5,5 євро.  А якщо порівняти ВВП на душу населення із рівнем акцизного податку — то в Україні він у 3-4 рази вищий на людину, ніж у країнах Європи. І тому виходить: в Україні навантаження на гаманець людини в середньому у 3-4 рази більше, ніж у Європі, і це не є нормально. Тому, частина людей через це може шукати дешевий алкоголь, і попит робить своє — ринок нелегального алкоголю зростає. Ми повинні мати якесь співвідношення до рівня доходів населення“, — наголоси він.

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Р.Чайківський додав, що боротися потрібно “не з тими, хто ллє, а з тими — хто продає”.

“Адже коли у тих, хто ллє не буде каналів збуту — їм не буде сенсу цим займатися. І я думаю, що треба ввести електронні акцизні марки, вони дозволять легко все це контролювати.

У нас уряд прийняв концепцію, що ці марки треба вводити, і навіть, на рівні концепції було зазначено, що на це треба 2,5 роки. Але, як показує практика, у нас їх не буде і за 10 років”, — додав експерт.

Як повідомляв УНН, нелегальний ринок алкоголю відбирає у держави близько 9 млрд грн.

Також нагадаємо, у ВР ініціюватимуть перегляд акцизів на алкоголь у бік їх зменшення.

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