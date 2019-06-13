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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Европейцы будут есть больше курятины

Киев • УНН

 • 10605 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. К 2023 году спрос на мясо птицы в Европе последовательно будет расти, на говядину - падать. Об этом свидетельствует прогноз Belgian Meat Office, передает УНН со ссылкой на euromeatnews.

Европейцы будут есть больше курятины

"Пик в потреблении красного мяса в ЕС был достигнут в прошлом году. В 2019 году и в последующие несколько лет европейцы будут покупать меньше говядины. Зато спрос на курятину будет продолжать расти", - говорится в сообщении.

Спрос на рыбу и морепродукты в ЕС будет, прогнозируют аналитики. Но не таким значительным, как на мясо птицы и говядину.

Потребление курятины в ЕС возрастет из-за увеличения объемов производства птицы в Испании, Франции, Польши, Венгрии, Румынии и Болгарии.

"Ощутимый рост сектора птицеводства было также спрогнозировано аналитиками Rabobank, которые считают, что курятина станет важным заменителем свинины на рынках, пострадавших от вируса АЧС", - говорится в сообщении.

Напомним, стоимость мяса в Украине ниже, чем в странах ЕС. Так, например, курятина в Киеве стоит на 17,7% дешевле, чем в Варшаве, и в 2,3 раза доступнее, чем в Берлине.

Стремительное развитие национального производства курятины в последние годы помогло Украине трансформироваться из нетто-импортера в нетто-экспортера. Теперь Украина не только самостоятельно обеспечивает внутренний спрос, но и кормит внешних потребителей, зарабатывая средства на экспорте.

Как писал УНН, в прошлом году курятина получила статус лидера экспорта продукции животноводства за границу и обеспечила Украине 500 млн долл. валютной выручки. Из этой суммы 450 млн долл. "привез" Украине один только агрохолдинг Юрия Косюка "Мироновский хлебопродукт" (ТМ Наша Ряба) - крупнейший производитель и экспортер курятины в Украине.

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