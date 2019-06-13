Європейці будуть їсти більше курятини

"Піку в споживанні червоного м’яса в ЄС було досягнуто в минулому році. У 2019 році та в наступні кілька років європейці будуть купувати менше яловичини. Натомість, попит на курятину продовжуватиме рости", - йдеться у повідомленні.

Попит на рибу та морепродукти в ЄС буде, прогнозують аналітики. Але не таким значним, як на м'ясо птиці та яловичину.

Споживання курятини в ЄС зросте через збільшення обсягів виробництва птиці в Іспанії, Франції, Польщі, Угорщині, Румунії та Болгарії.

"Відчутне зростання сектору птахівництва було також спрогнозовано аналітиками Rabobank, які вважають, що курятина стане важливим замінником свинини на ринках, які постраждали від вірусу АЧС", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вартість м'яса в Україні нижче, ніж в країнах ЄС. Так, наприклад, курятина в Києві коштує на 17,7% дешевше, ніж у Варшаві, і в 2,3 рази доступніше, ніж у Берліні.

Стрімкий розвиток національного виробництва курятини в останні роки допоміг Україні трансформуватися з нетто-імпортера в нетто-експортера. Тепер Україна не лише самостійно забезпечує внутрішній попит, але й годує зовнішніх споживачів, заробляючи кошти на експорті.

Як писав УНН, торік курятина отримала статус лідера експорту продукції тваринництва за кордон і забезпечила Україну 500 млн дол. валютної виручки. З цієї суми 450 млн дол. “привіз” Україні один лише агрохолдинг Юрія Косюка “Миронівський хлібопродукт” (ТМ Наша Ряба) - найбільший виробник та експортер курятини в Україні.