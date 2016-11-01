Европейский эксперт: большие состояния украинских чиновников не стали сюрпризом для Брюсселя

"Я лично не очень удивлена, ведь и так понятно, что в Украине большое количество людей разбогатело на том, что клали государственные деньги себе в карман", - отметила эксперт.

По словам А.Пол, в Брюсселе регулярно могут видеть украинских визитеров, которые носят часы, стоимость которых близка к миллиону евро, что позволяет оценить их состояние.

"Поэтому ни для кого в Брюсселе большим сюрпризом это (состояние украинских чиновников - ред.) не стало", - добавила эксперт.

Напомним, Тhe Guardian отметила, что обнародование электронных деклараций украинских чиновников и политиков, которое должно привести к большей открытости, только показало шокирующий разрыв между политическими элитами и простыми украинцами, что дает подозрения в том, что политические элиты не изменились за два года после свержения режима Виктора Януковича.

Как сообщал УНН, анализ электронной декларации свидетельствует, что наличными и на счетах в банках у народных депутатов и чиновников находится более 12,7 млрд грн.