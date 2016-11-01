Європейський експерт: великі статки українських посадовців не стали сюрпризом для Брюсселя

"Я особисто не дуже здивована, адже і так зрозуміло, що в Україні велика кількість людей розбагатіла на тому, що клали державні гроші собі в кишеню", - зазначила експерт.

За словами А.Пол, у Брюсселі регулярно мають змогу бачити українських візитерів, які носять годинники, вартість близька до мільйона євро, що дає змогу оцінити їх статки.

"Тож ні для кого в Брюсселі великим сюрпризом це (статки українських посадовців - ред.) не стало", - додала експерт.

Нагадаємо, Тhe Guardian відзначила, що оприлюднення електронних декларацій українських чиновників та політиків, яке мало б призвести до більшої відкритості, лише показало шокуючий розрив між політичними елітами та простими українцями, що дає підозри в тому, що політичні еліти не змінилися за два роки після повалення режиму Віктора Януковича.

Як повідомляв УНН, аналіз е-декларацій свідчить, що готівкою та на рахунках у банках в народних депутатів та урядовців перебуває понад 12,7 млрд грн.