Європейський експерт: великі статки українських посадовців не стали сюрпризом для Брюсселя
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Статки українських посадовців не стали великим сюрпризом для Брюсселя. Так експерт центру європейської політики у Брюсселі Аманда Пол прокоментувала інформацію про майно та кошти, що були внесені в е-декларації українських посадовців, передає УНН із посиланням на DW.
"Я особисто не дуже здивована, адже і так зрозуміло, що в Україні велика кількість людей розбагатіла на тому, що клали державні гроші собі в кишеню", - зазначила експерт.
За словами А.Пол, у Брюсселі регулярно мають змогу бачити українських візитерів, які носять годинники, вартість близька до мільйона євро, що дає змогу оцінити їх статки.
"Тож ні для кого в Брюсселі великим сюрпризом це (статки українських посадовців - ред.) не стало", - додала експерт.
Нагадаємо, Тhe Guardian відзначила, що оприлюднення електронних декларацій українських чиновників та політиків, яке мало б призвести до більшої відкритості, лише показало шокуючий розрив між політичними елітами та простими українцями, що дає підозри в тому, що політичні еліти не змінилися за два роки після повалення режиму Віктора Януковича.
Як повідомляв УНН, аналіз е-декларацій свідчить, що готівкою та на рахунках у банках в народних депутатів та урядовців перебуває понад 12,7 млрд грн.