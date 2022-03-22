Европейская сборная проведет два матча для гуманитарной поддержки Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Футбольная ассоциация Гибралтара направит средства на гуманитарную помощь Украине, которая продолжает бороться с российскими оккупантами, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу организации.
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"Все средства, полученные от продажи билетов на двух международных товарищеских матчах мужской сборной Гибралтара на стадионе "Виктория", которые состоятся на следующей неделе, будут переданы на гуманитарную помощь жертвам войны в Украине", - говорится в сообщении.
Дополнение
Гибралтар, который занимает 203 место в рейтинге ФИФА, сыграет 23 марта против Гренады и 26 марта против Фарерских островов.
Напомним
Футболисты и тренеры Бундеслиги записали видеообращение с призывом помощи Украине.