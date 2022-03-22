Европейская сборная проведет два матча для гуманитарной поддержки Украины

Цитата

"Все средства, полученные от продажи билетов на двух международных товарищеских матчах мужской сборной Гибралтара на стадионе "Виктория", которые состоятся на следующей неделе, будут переданы на гуманитарную помощь жертвам войны в Украине", - говорится в сообщении.

Дополнение

Гибралтар, который занимает 203 место в рейтинге ФИФА, сыграет 23 марта против Гренады и 26 марта против Фарерских островов.

Напомним

Футболисты и тренеры Бундеслиги записали видеообращение с призывом помощи Украине.



