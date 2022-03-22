Європейська збірна проведе два матчі для гуманітарної підтримки України
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Футбольна асоціація Гібралтару направить кошти на гуманітарну допомогу Україні, яка продовжує боротися з російськими окупантами, інформує УНН з посиланням на пресслужбу організації.
Цитата
"Усі кошти, отримані від продажу квитків на двох міжнародних товариських матчах чоловічої збірної Гібралтару на стадіоні "Вікторія", які відбудуться наступного тижня, будуть передані на гуманітарну допомогу жертвам війни в Україні", - йдеться у повідомленні.
Доповнення
Гібралтар, який займає 203 місце в рейтингу ФІФА, зіграє 23 березня проти Гренади та 26 березня проти Фарерських островів.
Нагадаємо
Футболісти та тренери Бундесліги записали відеозвернення із закликом допомоги Україні.