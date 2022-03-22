Європейська збірна проведе два матчі для гуманітарної підтримки України

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"Усі кошти, отримані від продажу квитків на двох міжнародних товариських матчах чоловічої збірної Гібралтару на стадіоні "Вікторія", які відбудуться наступного тижня, будуть передані на гуманітарну допомогу жертвам війни в Україні", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Гібралтар, який займає 203 місце в рейтингу ФІФА, зіграє 23 березня проти Гренади та 26 березня проти Фарерських островів.

Нагадаємо

Футболісти та тренери Бундесліги записали відеозвернення із закликом допомоги Україні.



