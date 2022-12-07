Европейская технологическая индустрия потеряла 400 миллиардов долларов – отчет

Детали

Совокупная стоимость государственных и частных технологических компаний в Европе упала до 2,7 трлн долларов по сравнению с 3,1 трлн долларов в конце 2021 года. Среди причин падения были названы высокие процентные ставки, война в Украине и сокращение кадрового резерва.

Давление рынка заставило ряд известнейших компаний Европы привлекать средства со скидкой. К примеру, шведская платежная компания Klarna Bank AB привлекла 800 миллионов долларов при оценке 6,7 миллиарда долларов, что на 85% меньше, чем ее цена в 2021 году, составившая 46 миллиардов долларов.

"Европейская технологическая экосистема сталкивается со сложными макроэкономическими условиями со времен мирового финансового кризиса", - сказал Reuters Том Вемейер, партнер Atomico.

Венчурное финансирование в Европе сократилось до 85 миллиардов долларов в год, согласно данным, собранным в 41 стране, что на 18% меньше, чем 100 миллиардов долларов, привлеченных в 2021 году.

Количество новых "единорогов" - фирм стоимостью 1 миллиард долларов и более - также сократилось: со 105 до 31 в 2022 году.

Несмотря на эти проблемы, Atomico обнаружила, что инсайдеры отрасли сохраняют энтузиазм. В опросе основателей и инвесторов на континенте 77% заявили, что они с таким же или даже большим энтузиазмом относятся к будущему европейской технологической индустрии, чем в 2021 году.

"Это новая реальность, – добавил Вемейер. – Финансовые рынки изменились, и вместе с этим должны измениться ожидания всех, кто работает в европейской технологической индустрии".