Європейська технологічна індустрія втратила 400 мільярдів доларів - звіт
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Згідно зі звітом венчурної компанії Atomico, вартість європейської технологічної галузі цього року скоротилася на 400 мільярдів доларів, а венчурне фінансування скоротилося на 18%. Про це УНН посилається на Reuters.
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Сукупна вартість державних та приватних технологічних компаній у Європі впала до 2,7 трлн доларів у порівнянні з 3,1 трлн доларів наприкінці 2021 року. Серед причин падіння було названо високі відсоткові ставки, війну в Україні та скорочення кадрового резерву.
Тиск ринку змусив низку найвідоміших компаній Європи залучати кошти зі знижкою. Наприклад, шведська платіжна компанія Klarna Bank AB залучила 800 мільйонів доларів при оцінці 6,7 мільярда доларів, що на 85% менше, ніж її ціна в 2021 році, що становила 46 мільярдів доларів.
"Європейська технологічна екосистема стикається з найскладнішими макроекономічними умовами з часів світової фінансової кризи", - сказав Reuters Том Вемейєр, партнер Atomico.
Венчурне фінансування в Європі скоротилося до 85 мільярдів доларів за рік, згідно з даними, зібраними в 41 країні, що на 18% менше, ніж 100 мільярдів доларів, залучених у 2021 році.
Кількість нових "однорогів" - фірм вартістю 1 мільярд доларів і більше - також скоротилася: зі 105 до 31 у 2022 році.
Незважаючи на ці проблеми, Atomico виявила, що інсайдери галузі зберігають ентузіазм. В опитуванні засновників та інвесторів на континенті 77% заявили, що вони з таким самим або навіть більшим ентузіазмом ставляться до майбутнього європейської технологічної індустрії, ніж у 2021 році.
"Це нова реальність, - додав Вемейєр. - Фінансові ринки змінилися, і разом із цим мають змінитися очікування всіх, хто працює у європейській технологічній індустрії".