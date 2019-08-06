Европейский совет назначил нового главного дипломата ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Европейский совет "формально" назначил новым Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Боррелля - министра иностранных дел Испании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Теперь кандидатуру Боррелля должен поддержать Европейский парламент.
На этой должности испанец изменит итальянского дипломата Федерику Могерини.
Напомним, лидеры 28 стран-членов Евросоюза 2 июля на экстренном саммите в Брюсселе согласовали имена кандидатов на ключевые европейские посты.
Саммит ЕС согласовал кандидатуру немки Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии, бельгийца Шарля Мишеля - главы Европейского совета, испанца Жозепа Борреля - главы дипломатии ЕС и француженки Кристин Лагард - главы Европейского центробанка.