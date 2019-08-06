Европейский совет назначил нового главного дипломата ЕС

КИЕВ. 6 августа. УНН. Европейский совет "формально" назначил новым Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Боррелля - министра иностранных дел Испании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.