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Європейська Рада призначила нового головного дипломата ЄС

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Європейська Рада "формально" призначила новим Верховним представником ЄС з закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррелль – міністра закордонних справ Іспанії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.

Тепер кандидатуру Боррелля має підтримати Європейський парламент.

На цій посаді іспанець змінить італійського дипломата Федеріку Моґеріні.

Нагадаємо, лідери 28 країн-членів Євросоюзу 2 липня на екстреному саміті в Брюсселі погодили імена кандидатів на ключові європейські пости.

Саміт ЄС погодив кандидатуру німкені Урсули фон дер Ляйен на пост глави Єврокомісії, бельгійця Шарля Мішеля - глави Європейської ради, іспанця Жозепа Борреля - глави дипломатії ЄС і француженки Крістін Лагард - глави Європейського центробанку.

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