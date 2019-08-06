Європейська Рада призначила нового головного дипломата ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Європейська Рада "формально" призначила новим Верховним представником ЄС з закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррелль – міністра закордонних справ Іспанії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Тепер кандидатуру Боррелля має підтримати Європейський парламент.
На цій посаді іспанець змінить італійського дипломата Федеріку Моґеріні.
Нагадаємо, лідери 28 країн-членів Євросоюзу 2 липня на екстреному саміті в Брюсселі погодили імена кандидатів на ключові європейські пости.
Саміт ЄС погодив кандидатуру німкені Урсули фон дер Ляйен на пост глави Єврокомісії, бельгійця Шарля Мішеля - глави Європейської ради, іспанця Жозепа Борреля - глави дипломатії ЄС і француженки Крістін Лагард - глави Європейського центробанку.