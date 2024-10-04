Европейский суд аудиторов оценивает 1,5 млрд евро как недостаточные для оборонных нужд ЕС
Киев • УНН
Европейский суд аудиторов призвал улучшить Программу европейской оборонной промышленности. Аудиторы подчеркнули риски недостаточного финансирования и необходимость усиления механизмов подотчетности программы.
ЕС нуждается в совершенствовании программы оборонной промышленности. Об этом сообщает Европейский суд аудиторов, передает УНН.
Детали
Европейский суд аудиторов призвал к улучшению Программы европейской оборонной промышленности и лучшего баланса между политическими целями, бюджетом и сроками выполнения.
В отчете указано, что запланированные расходы в 1,5 миллиарда евро могут не соответствовать амбициозным целям усиления оборонной способности ЕС и поддержки Украины.
Аудиторы подчеркнули риски недостаточного финансирования и призвали к усилению механизмов подотчетности программы, поскольку эффективность реализации зависит от сотрудничества государств-членов. Программа также предусматривает использование доходов от замороженных российских активов для поддержки Украины.
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