Европейский суд аудиторов оценивает 1,5 млрд евро как недостаточные для оборонных нужд ЕС

ЕС нуждается в совершенствовании программы оборонной промышленности. Об этом сообщает Европейский суд аудиторов, передает УНН.

Детали

Европейский суд аудиторов призвал к улучшению Программы европейской оборонной промышленности и лучшего баланса между политическими целями, бюджетом и сроками выполнения.

В отчете указано, что запланированные расходы в 1,5 миллиарда евро могут не соответствовать амбициозным целям усиления оборонной способности ЕС и поддержки Украины.

Аудиторы подчеркнули риски недостаточного финансирования и призвали к усилению механизмов подотчетности программы, поскольку эффективность реализации зависит от сотрудничества государств-членов. Программа также предусматривает использование доходов от замороженных российских активов для поддержки Украины.

Умеров встретился с оборонными компаниями США, ЕС и Турции