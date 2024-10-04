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Європейський суд аудиторів оцінює 1,5 млрд євро як недостатні для оборонних потреб ЄС

Європейський суд аудиторів оцінює 1,5 млрд євро як недостатні для оборонних потреб ЄС

Київ • УНН

 • 90553 перегляди

Європейський суд аудиторів закликав покращити Програму європейської оборонної промисловості. Аудитори підкреслили ризики недостатнього фінансування та необхідність посилення механізмів підзвітності програми.

ЄС потребує вдосконалення програми оборонної промисловості. Про це повідомляє Європейський суд аудиторів, передає УНН.

Деталі

Європейський суд аудиторів закликав до покращення Програми європейської оборонної промисловості і кращого балансу між політичними цілями, бюджетом та термінами виконання.

У звіті зазначено, що заплановані витрати у 1,5 мільярда євро можуть не відповідати амбіційним цілям посилення оборонної спроможності ЄС та підтримки України.

Аудитори підкреслили ризики недостатнього фінансування і закликали до посилення механізмів підзвітності програми, оскільки ефективність реалізації залежить від співпраці держав-членів. Програма також передбачає використання прибутків від заморожених російських активів для підтримки України.

Умєров зустрівся з оборонними компаніями США, ЄС та Туреччини02.10.24, 23:44 • 71228 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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